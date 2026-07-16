Mora fue ingresado la noche del miércoles al penal Ancón I para cumplir 15 meses de prisión preventiva | Foto: América Noticias (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Mora fue ingresado la noche del miércoles al penal Ancón I para cumplir 15 meses de prisión preventiva | Foto: América Noticias (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La exmodelo Olinda Castañeda evitó pronunciarse sobre la situación legal del exboxeador Jackson Mora, quien fue ingresado la noche del miércoles 15 de julio al penal Ancón I para cumplir 15 meses de prisión preventiva por su presunta participación en la organización criminal “Los Arquitectos del Fraude”. Sin embargo, dio un mensaje de reflexión.

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