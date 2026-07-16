La exmodelo Olinda Castañeda evitó pronunciarse sobre la situación legal del exboxeador Jackson Mora, quien fue ingresado la noche del miércoles 15 de julio al penal Ancón I para cumplir 15 meses de prisión preventiva por su presunta participación en la organización criminal “Los Arquitectos del Fraude”. Sin embargo, dio un mensaje de reflexión.

Consultada por Trome sobre la medida judicial contra Mora, con quien mantuvo una relación en el pasado, Castañeda evitó referirse al caso, aprovechando la ocasión para enviar un mensaje religioso a los reclusos.

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“Prefiero no opinar ni hablar del tema”, dijo cortante. Agregando: “Para todas las personas que están en la cárcel, que busquen a Cristo. Es el único que les va a dar paz y tranquilidad y hay una promesa que es la de la vida eterna y uno acá en la Tierra va a tener que pagar las consecuencias de las cosas que uno hace”.

Asimismo, le preguntaron por quienes usan la religión para limpiar su imagen. A lo que Castañeda señaló que recurrir al nombre de Dios para encubrir faltas es una práctica común y que quienes lo hacen terminan repitiendo sus errores.

Por su parte, Mora fue trasladado bajo custodia policial y esposado al establecimiento penitenciario ubicado al norte de Lima.

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¿Por qué Jackson Mora fue encarcelado?

El investigado, exesposo de Tilsa Lozano (con quien protagonizó una polémica tras su separación de Castañeda), enfrenta un proceso penal por presuntamente integrar una red dedicada al fraude informático.

Según la Fiscalía, Mora sería integrante de la organización criminal ‘Los Arquitectos del Fraude’, acusada de desviar más de S/ 9 millones de las cuentas de la Municipalidad de Pueblo Nuevo tras suplantar identidades.

Su defensa legal anunció que apelará la medida en los próximos días con el objetivo de que pueda afrontar la investigación en libertad.

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