Expareja de Olinda Castañeda falleció en vísperas del Día del Padre. (Foto: Instagram / @dietlin - @olinda0905)
Expareja de Olinda Castañeda falleció en vísperas del Día del Padre. (Foto: Instagram / @dietlin - @olinda0905)
Por Redacción EC

Jean Francois Dietlin, empresario peruano-suizo conocido por haber sido expareja de Olinda Castañeda y padre de su segunda hija, falleció el pasado 20 de junio, en vísperas del Día del Padre. La noticia fue difundida en las redes sociales mediante un comunicado.

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