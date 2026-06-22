Jean Francois Dietlin, empresario peruano-suizo conocido por haber sido expareja de Olinda Castañeda y padre de su segunda hija, falleció el pasado 20 de junio, en vísperas del Día del Padre. La noticia fue difundida en las redes sociales mediante un comunicado.

Pese a que hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, numerosas muestras de afecto y condolencias comenzaron a aparecer en sus plataformas digitales tras hacerse pública la noticia.

La familia de Jean Francois Dietlin ha mantenido en reserva la causa de su muerte; sin embargo, en las últimas horas empezó a destacar una publicación que la expareja de Olinda Castañeda compartió en su cuenta oficial de Instagram. Este post ha conmovido a miles de sus seguidores.

El empresario compartió una fotografía donde se le ve junto a sus hijas en un campeonato de vóley. “Así pasamos los domingos los papás que priorizamos a nuestros hijos”, escribió.

Tras conocerse su fallecimiento, decenas de usuarios regresaron a esa publicación para dejar mensajes de despedida y destacar la faceta paternal que proyectaba en sus redes sociales.

“Aún no lo puedo creer. Dios te tenga en su gloria, Jean François”, “Amiguito querido, aún no puedo creerlo, me siento incrédula ante esta noticia, quiero pensar que no es verdad. Te quiero amigo” o “Lo siento mucho tu partida querido amigo Q.E.P.D un fuerte abrazo y mis condolencias a la familia”, fueron algunos comentarios que escribieron en su cuenta de Instagram.

Jean Francois Dietlin, ex de Olinda Castañeda, falleció.

¿Quién fue Jean Francois Dietlin?

Jean Francois Dietlin fue conocido por su relación con Olinda Castañeda, con quien tuvo conflictos mediáticos relacionados con su hija. Con el paso de los años, ambos llegaron a un acuerdo por el bienestar de su hija en común.