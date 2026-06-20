Luego de que el pasado fin de semana concluyera oficialmente ‘La granja VIP’, los seguidores pudieron conocer un poco más a sus famosos favoritos. Una de ellas fue la pareja Pamela López y Paul Michael, quienes recientemente han puesto fin a su relación en medio de polémicas y cuestionamientos, que han despertado el interés de los medios de espectáculos y los internautas. De hecho, la noticia cobró relevancia tras el comunicado publicado por la trujillana en sus redes sociales, el cual provocó que el salsero rompiera en llanto en vivo al enterarse públicamente de la ruptura. En medio de la polémica, esta situación le ha permitido acceder a nuevas oportunidades laborales, entre ellas su incorporación al reality ‘Esto es guerra’. Frente a ello, Magaly Medina no dudó en arremeter contra el chalaco debido a la falta de carisma y personalidad que le falta para llegar al público en la pantalla chica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA TRAS EL INGRESO DE PAUL MICHAEL A ‘ESTO ES GUERRA’?

Tras su paso por ‘La granja VIP’ y quedar en el cuarto lugar de la temporada, Paul Michael regresó con bombos y platillos a ‘Esto es guerra’ el pasado 18 de junio. Ante ello, Magaly Medina no dudó en utilizar unos minutos de su programa para criticar la presencia del chalaco en el reality, argumentando que le falta personalidad y carisma para llegar al público. Inclusive, la ‘Urraca’ reprochó que los productores continúen apostando por una figura que considera poco destacada en la pantalla chica, recordando que hace algunos meses tuvo una breve y fallida participación en el programa, la cual apenas se extendió por dos días.

Asimismo, destacó la participación de Pamela López en la granja, lo cual logró llamar la atención por su exuberante personalidad. Por otro lado, la popular presentadora de televisión, fiel a su estilo, expresó su escepticismo sobre la permanencia del exintegrante de la Combinación de la Habana en el programa de competencias e incluso hizo una apuesta en vivo, anticipando que su participación sería breve. “¿Por qué pensarán que él puede darles algo de show, cuando él no ha dado el show en la granja? Anteriormente ya estuvo en Esto es Guerra y tampoco pasó nada”, dijo en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ PAMELA LÓPEZ SOBRE EL FIN DE SU RELACIÓN CON PAUL MICHAEL?

Luego de que Pamela López y Paul Michael protagonizaran intensas semanas de discusiones y desacuerdos en ‘La granja VIP’, la norteña utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado en el que anunció el fin de su relación con el joven salsero. De acuerdo con la empresaria, ambos vivieron buenos momentos en su etapa; sin embargo, no se atrevió a revelar los motivos de la ruptura. “Por medio del presente deseo expresar que mi relación sentimental (con Paul Michael) ha llegado a su fin. En su momento decidí volver a apostar por el amor real, sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, buenos momentos, experiencias y sentimientos que siempre volaré. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”, escribió.

Así, mientras el mensaje causaba revuelo entre los medios de espectáculos y los seguidores de la pareja, la noticia llegó al cantante de salsa, quien se encontraba brindando una entrevista en Panamericana TV. Frente a esta situación, Paul no dudó en quebrarse en vivo y confirmar que previamente conversó con Pamela sobre esta difícil decisión. Además, destacó que, a pesar de esta distancia, ambos hayan decidido llevar terapia. “Yo ya lo sabía. Le deseo lo mejor del mundo también. Esta noticia para mí ha sido triste. Yo ya lloré, tuve que llorar en mi casa. Solo y tranquilo. Mis respetos para ella, para sus hijos, para su familia y me quedo con lo bonito, con todo lo que hemos pasado, las risas que nos hemos sacado. Igual las lágrimas que hemos pasado juntos. Entonces, me quedo con todo lo bonito”, contó.