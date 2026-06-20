Por Redacción EC

Luego de que el pasado fin de semana concluyera oficialmente ‘La granja VIP’, los seguidores pudieron conocer un poco más a sus famosos favoritos. Una de ellas fue la pareja Pamela López y Paul Michael, quienes recientemente han puesto fin a su relación en medio de polémicas y cuestionamientos, que han despertado el interés de los medios de espectáculos y los internautas. De hecho, la noticia cobró relevancia tras el comunicado publicado por la trujillana en sus redes sociales, el cual provocó que el salsero rompiera en llanto en vivo al enterarse públicamente de la ruptura. En medio de la polémica, esta situación le ha permitido acceder a nuevas oportunidades laborales, entre ellas su incorporación al reality ‘Esto es guerra’. Frente a ello, Magaly Medina no dudó en arremeter contra el chalaco debido a la falta de carisma y personalidad que le falta para llegar al público en la pantalla chica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.