Por Redacción EC

Hace algunas semanas concluyó oficialmente ‘La granja VIP’, coronando a Shirley Arica como la ganadora de la primera temporada. Aunque durante meses los seguidores pudieron conocer de cerca el día a día de los participantes, una pareja no pasó desapercibida debido a las constantes discusiones y reproches que captaron la atención de más de uno. Se trata de Pamela López y Paul Michael, quienes recientemente han puesto fin a su relación en medio de polémicas y cuestionamientos, que han despertado el interés de los medios de espectáculos y los internautas. Sin embargo, en las últimas horas, la trujillana reveló en una entrevista que se encuentra completamente soltera y disfrutando de esta nueva etapa de su vida, aunque dejó entrever que estaría conociendo a un nuevo “colágeno”. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.