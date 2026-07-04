Hace algunas semanas concluyó oficialmente ‘La granja VIP’, coronando a Shirley Arica como la ganadora de la primera temporada. Aunque durante meses los seguidores pudieron conocer de cerca el día a día de los participantes, una pareja no pasó desapercibida debido a las constantes discusiones y reproches que captaron la atención de más de uno. Se trata de Pamela López y Paul Michael, quienes recientemente han puesto fin a su relación en medio de polémicas y cuestionamientos, que han despertado el interés de los medios de espectáculos y los internautas. Sin embargo, en las últimas horas, la trujillana reveló en una entrevista que se encuentra completamente soltera y disfrutando de esta nueva etapa de su vida, aunque dejó entrever que estaría conociendo a un nuevo “colágeno”. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE NUEVA RELACIÓN DE PAMELA LÓPEZ TRAS TERMINAR CON PAUL MICHAEL?

Luego de que hace algunas semanas Pamela López utilizara sus redes sociales para confirmar que puso fin a su historia de amor con Paul Michael, la trujillana recientemente se sentó en el podcast “Nadie sabe” para contar más detalles sobre su vida privada. En un primer momento, la empresaria norteña reaccionó a los coqueteos entre su expareja y la actriz Rayza Ortiz durante el programa “Esto es guerra”. Pese a que reconoció que la situación le causó sorpresa, señaló que él es una persona soltera y puede tomar sus propias decisiones. Asimismo, la popular ‘KittyPam’ dejó en claro que mantiene los mejores recuerdos con el salero durante estos meses de relación, por lo que le desea lo mejor.

Sin embargo, durante la entrevista, el panelista Giancarlo Cossio dejó entrever que López estaría disfrutando de su soltería acompañada de un joven pretendiente. Ante lo dicho por su también amigo, la influencer evitó brindar mayores detalles sobre su vida sentimental y aseguró que actualmente se encuentra disfrutando de esta etapa, enfocada en trabajar y generar ingresos para el bienestar de sus hijos. “Estoy sola, estoy soltera, estoy conociendo, estoy divirtiéndome, pasándola bien, trabajando mucho”, dijo la expareja de Christian Cueva, a lo que el conductor del podcast respondió: “Pero estás feliz y con buen colágeno”, generando la risa de los presentes.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS SUPUESTAS PELEAS EN ‘LA GRANJA VIP’?

A pesar de que ‘La granja VIP’ finalizó hace varias semanas, algunas concursantes han salido a diversos medios a contar más sobre esta experiencia. Este es el caso de Pamela López, una de las exconcursantes más polémicas del reality, quien reveló que se habrían producido enfrentamientos dentro de la granja que nunca fueron emitidos, ni durante las transmisiones en vivo ni a través del canal oficial de YouTube del programa. De esta manera, la trujillana no dudó en cuestionar el formato del programa, al asegurar que no se trataba de un verdadero 24/7, pues, según afirmó, existieron presuntos episodios de agresiones físicas e insultos entre sus compañeros mucho más graves que los que involucraron su caso como, por ejemplo, con Paul Michael o Shirley Arica.

“Para empezar, quiero que sepan que ese 24/7 no es 24/7; eso quiero que lo tenga claro todo el Perú. Nunca existió un 24/7. Hubo muchas cosas que han sido cortadas, que no han sido evidenciadas, posiblemente, presumo yo, para que no perjudique a otras personas. Hubo varias situaciones en las cuales creo yo que fueron cortadas porque no se hablan, cuando son cosas mucho más graves que las cosas que a mí se me señalan. Esa es mi decepción. Hubo momentos en que ha tenido que intervenir la producción para poder separar algunos conflictos que sí se fueron a las manos. Hubo presencia de la producción porque algunos granjeros se fueron a las manos y tuvo que cortarse”, sostuvo López, en declaraciones para el podcast ‘Eso Háblalo’.