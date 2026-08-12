Por Kenyi Peña Andrade

Durante los últimos años, los juegos de azar por internet han ganado una enorme presencia en distintos mercados, pero en un país en particular el crecimiento de esta actividad terminó generando preocupación por el dinero que sus ciudadanos destinaban a las plataformas de apuestas. Las pérdidas económicas alcanzaron cifras millonarias y encendieron las alarmas entre las autoridades, que finalmente optaron por adoptar una medida contundente frente al avance de este tipo de servicios. La decisión no ha estado exenta de controversia. Mientras sus defensores consideran que restringir estas plataformas puede ayudar a reducir los problemas asociados con el juego compulsivo y proteger a los usuarios de posibles perjuicios económicos, sus detractores advierten que una prohibición completa podría empujar a los apostadores hacia páginas clandestinas y operadores que funcionan fuera del control de las autoridades. ¿De qué país se trata y qué motivó esta drástica decisión?