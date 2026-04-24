A menos de 50 días del inicio del Mundial 2026, crece la expectativa por lo que sería la última participación mundialista de figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Como en cada edición, millones de hinchas seguirán el torneo frente a una pantalla, entre cábalas y celebraciones compartidas. Sin embargo, para algunos, esa experiencia puede dar un salto y pasar de ver los partidos en casa a estar dentro del estadio.

Con esa premisa, Te Apuesto presentó “Te Apuesto te lleva a la final”, una iniciativa vigente del 16 de abril al 20 de mayo que permitirá a 20 ganadores viajar a Estados Unidos para asistir a uno de los partidos más esperados del calendario mundialista.

Una experiencia completa para el hincha

El premio principal contempla paquetes que incluyen pasajes, estadía, traslados y entradas a los encuentros. En total, dos personas viajarán a la final en Nueva Jersey, siete a las semifinales en Atlanta y once a los cuartos de final en Miami.

Se trata de una experiencia diseñada para que los aficionados vivan el torneo desde dentro, sin preocuparse por la logística y con el foco puesto únicamente en el partido.

Cómo participar en la promoción

La dinámica está pensada para un público amplio. No es necesario tener experiencia previa en apuestas deportivas. Basta con realizar apuestas desde S/ 20 con dinero real en el mercado 1x2 (local, empate o visita), con una cuota mínima de 1.50.

Cada sol apostado equivale a una opción dentro del sorteo, por lo que incluso montos adicionales permiten seguir acumulando oportunidades de ganar. Participan apuestas simples y combinadas en distintos deportes y torneos.

Un aspecto clave es que las opciones se acumulan una vez que el ticket se resuelve, es decir, cuando el partido ha finalizado. Participan tanto apuestas ganadas como perdidas, por lo que cada jugada cerrada suma dentro de la promoción.

Premios adicionales durante la campaña

Además del sorteo principal, la promoción incluye un incentivo adicional para los participantes. Durante su vigencia, se entregarán más de 70 mil apuestas gratis, que en conjunto suman un pozo total de S/ 2 millones.

Estos se asignan de manera aleatoria a diario entre los participantes que cumplen con las condiciones, lo que permite acceder a premios sin necesidad de esperar al sorteo principal.

Una oportunidad por tiempo limitado

La campaña estará disponible hasta el 20 de mayo, por lo que cada participación suma dentro de una ventana acotada. Además, los usuarios pueden acceder tanto desde la plataforma digital como en miles de puntos de venta físicos a nivel nacional.

En un contexto donde el Mundial concentra la atención global, este tipo de iniciativas abre la posibilidad de vivir una experiencia de una vez en la vida.

Participa de la promoción inscribiéndote aquí y comienza a acumular opciones para ganar. En el mismo enlace, puedes revisar los detalles y empezar a sumar opciones antes del cierre de la campaña.

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