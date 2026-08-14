Superar los 20 millones de vehículos vendidos marca un nuevo capítulo para Chery.
Superar los 20 millones de vehículos vendidos marca un nuevo capítulo para Chery.
Por Content LAB

Chery superó los 20 millones de vehículos vendidos a nivel mundial, un nuevo hito que refleja el crecimiento y la transformación de la marca desde su fundación, así como la escala internacional que ha alcanzado a lo largo de casi tres décadas.