Chery superó los 20 millones de vehículos vendidos a nivel mundial, un nuevo hito que refleja el crecimiento y la transformación de la marca desde su fundación, así como la escala internacional que ha alcanzado a lo largo de casi tres décadas.

En 2007, Chery alcanzó su primer millón de vehículos vendidos. Hoy, la marca supera los 20 millones de unidades comercializadas y tiene presencia en más de 130 países y regiones, con cerca de siete millones de usuarios en mercados internacionales, que representan aproximadamente el 35 % de sus clientes a nivel mundial.

Como parte de este hito, el vehículo número 20 millones fue entregado oficialmente a un cliente el pasado 25 de julio. La unidad pertenece a una nueva generación de vehículos electrificados e inteligentes desarrollados por la compañía, reflejando también la transformación tecnológica que ha acompañado la evolución de Chery.

Una marca cada vez más global

La expansión internacional continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento de Chery. Durante el primer semestre de 2026, la marca exportó 943.800 vehículos, un 71,5 % más que en el mismo periodo del año anterior, y alcanzó récords consecutivos de exportación durante cuatro meses.

Europa viene adquiriendo también mayor relevancia dentro de esta expansión. Entre enero y junio de 2026, Chery comercializó 174.000 vehículos en el continente, más del triple de lo registrado durante el mismo periodo del año anterior. En Reino Unido, logró posicionarse entre las dos marcas más vendidas durante cuatro meses consecutivos.

Este crecimiento ha venido acompañado por una estrategia de posicionamiento internacional que este año incorporó al futbolista Robert Lewandowski como embajador global de Chery, reforzando la propuesta de movilidad familiar de la marca bajo el concepto For Family.

Chery está próxima a cumplir 20 años de presencia en el Perú.

La tecnología detrás del crecimiento

La investigación y el desarrollo han sido pilares de la evolución de Chery. Desde sus inicios, la compañía apostó por desarrollar capacidades tecnológicas propias, una estrategia que hoy se refleja en un ecosistema que abarca baterías, inteligencia artificial, conducción y cabinas inteligentes, robótica y nuevas tecnologías de movilidad.

Entre sus principales desarrollos se encuentran la batería Rhino, soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la conducción, sistemas avanzados de cabina y la tecnología híbrida CSH (Chery Super Hybrid). Estos avances forman parte de la apuesta de Chery por desarrollar vehículos y soluciones de movilidad cada vez más inteligentes, eficientes y sostenibles.

Esta evolución también se refleja en el ámbito empresarial. Chery ingresó por primera vez al ranking Fortune China 500, donde se ubicó en el puesto 87 y destacó dentro del sector automotor por su retorno sobre patrimonio (ROE).

Para mercados como Perú, esta escala global y capacidad de desarrollo tecnológico adquieren especial relevancia. Chery está próxima a cumplir 20 años de presencia en el país, periodo en el que ha consolidado su operación y una red de atención a nivel nacional, respaldadas por la experiencia y las capacidades que la marca desarrolla globalmente.

Crecimiento con una visión sostenible

El crecimiento de Chery también está acompañado por iniciativas orientadas a integrar criterios ambientales y sociales dentro de su operación global.

La compañía ha incorporado la medición de huella de carbono en el 100 % de los modelos que comercializa y mantiene alianzas con organizaciones internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), participando en proyectos de conservación y recuperación de ecosistemas en distintas regiones del mundo.

Asimismo, como socio global de UNICEF, Chery ha comprometido donaciones acumuladas por US$ 12 millones desde 2023 para respaldar programas educativos dirigidos a niños y jóvenes en diferentes regiones.

Superar los 20 millones de vehículos vendidos marca un nuevo capítulo para Chery de cara a su 30.º aniversario en 2027. La compañía continuará impulsando su presencia internacional y el desarrollo de nuevas tecnologías de movilidad, con la innovación como uno de los pilares de su crecimiento.

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