La SUV insignia de Chery superó una prueba pública de triple impacto inspirada en escenarios reales de accidentes múltiples. (Foto: Chery)
La SUV insignia de Chery superó una prueba pública de triple impacto inspirada en escenarios reales de accidentes múltiples. (Foto: Chery)
Por Content LAB

Chery volvió a poner a prueba el nivel de seguridad de su SUV insignia. Durante el Global Dealer Business Summit 2026, la Tiggo 9 superó exitosamente una prueba pública de triple impacto, diseñada para recrear uno de los escenarios de accidente más complejos que pueden ocurrir en carretera.