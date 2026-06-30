Chery volvió a poner a prueba el nivel de seguridad de su SUV insignia. Durante el Global Dealer Business Summit 2026, la Tiggo 9 superó exitosamente una prueba pública de triple impacto, diseñada para recrear uno de los escenarios de accidente más complejos que pueden ocurrir en carretera.

La demostración, realizada ante concesionarios, medios internacionales y representantes de la marca de distintos países, buscó validar el desempeño del vehículo en condiciones que se asemejan a situaciones reales de conducción, reforzando el compromiso de Chery por desarrollar vehículos que priorizan la protección de sus ocupantes.

A diferencia de los tradicionales crash tests de impacto único, este ensayo recreó una situación frecuente en accidentes múltiples: un vehículo que recibe impactos simultáneos por delante y por detrás. En esta oportunidad, la Tiggo 9 fue sometida a un impacto frontal a 50 km/h mientras recibía simultáneamente una colisión trasera a 40 km/h.

Resultados que marcan la diferencia

Tras el impacto simultáneo, la Tiggo 9 demostró un desempeño sobresaliente en todos los sistemas críticos de protección:

La cabina de pasajeros mantuvo su integridad estructural, sin deformaciones críticas en pilares clave (A, B, C y D).

Se preservó un espacio de supervivencia adecuado para los ocupantes.

Los airbags frontales, laterales y de cortina se desplegaron correctamente.

Los cinturones de seguridad con pretensores funcionaron de manera efectiva.

Las puertas se desbloquearon automáticamente, facilitando la evacuación tras el impacto.

No se registraron fugas de combustible y las luces de emergencia se activaron correctamente.

Para mercados como el peruano, donde los conductores enfrentan desde el tráfico urbano intenso hasta largos recorridos interprovinciales, este tipo de validaciones adquiere especial relevancia, ya que demuestra la capacidad del vehículo para responder con seguridad ante escenarios complejos e impredecibles.

Ingeniería diseñada para proteger

El desempeño de la Tiggo 9 no es casualidad. Responde a un desarrollo integral enfocado en la seguridad:

85% de la carrocería fabricada con acero de alta resistencia

21% de acero termoformado en zonas clave

Sistema de 10 airbags

Cinturones con pretensores y limitadores de carga

Sistema de desbloqueo automático post impacto

Señalización de emergencia automática

Esta combinación de tecnologías contribuye a reducir significativamente el riesgo de lesiones y a brindar un mayor nivel de protección a todos los ocupantes.

En esta oportunidad, la Tiggo 9 fue sometida a un impacto frontal a 50 km/h mientras recibía simultáneamente una colisión trasera a 40 km/h. (Foto: Chery)

Seguridad validada en escenarios reales

Más allá de cumplir con los estándares internacionales de homologación, Chery apuesta por validar el desempeño de sus vehículos en situaciones inspiradas en accidentes reales.

La prueba fue realizada de manera pública ante medios internacionales, concesionarios y representantes de diversos mercados, en un ejercicio de transparencia que refleja la confianza de la marca en la ingeniería y la seguridad de sus productos.

Un respaldo global que hoy llega al Perú

El desarrollo de la Tiggo 9 forma parte del ecosistema global de seguridad de Chery, respaldado por:

Un laboratorio de crash test propio, operativo desde 2010

Más de 200 capacidades de ensayo certificadas internacionalmente

Reconocimientos en organismos como Euro NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP

Con presencia en más de 130 países y regiones y más de 18 millones de usuarios alrededor del mundo, Chery traslada ese respaldo global al portafolio que hoy ofrece en el mercado peruano.

“En Chery entendemos que la seguridad va mucho más allá de cumplir una norma. Nuestro objetivo es desarrollar vehículos preparados para responder a situaciones reales, brindando a las familias la confianza de viajar protegidas en cada trayecto”, señaló Carla Chavez, Jefe de Producto de Chery Perú.

Seguridad que genera confianza

Con esta demostración, Chery reafirma su filosofía “Safety. For Family.”, llevando la seguridad más allá de las pruebas convencionales y acercándose a escenarios que reflejan los desafíos cotidianos de la conducción.

La Tiggo 9 representa el máximo nivel de tecnología, confort y seguridad dentro del portafolio de la marca, ofreciendo a las familias una SUV preparada para responder incluso en las condiciones más exigentes y reforzando el compromiso de Chery de brindar razones para conducir sin dudas.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 18 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en distintas ciudades del país, incluyendo Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica, Juliaca y Tarapoto ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 6 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

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