Chery Perú anunció la incorporación del chef peruano Rodrigo Fernandini como nuevo embajador de la marca. Esta alianza forma parte de la estrategia de la compañía para fortalecer su vínculo con los peruanos a través de la gastronomía, un territorio que representa identidad, creatividad y experiencias compartidas.

Más que sumar a una figura reconocida, Chery apuesta por una alianza con una trayectoria que refleja la evolución, la innovación y el compromiso por hacer las cosas bien. La gastronomía, además de ser uno de los mayores orgullos del Perú, representa un espacio donde las personas se reúnen, comparten y construyen recuerdos, valores que también forman parte de la visión que la marca busca seguir fortaleciendo en el país.

Rodrigo Fernandini ha construido una destacada trayectoria que une cocina, emprendimiento y proyección internacional. Chiclayano de origen y formado en Le Cordon Bleu de Lima, llevó la gastronomía peruana a Nueva York con Artesano, restaurante que marcó una etapa importante en su carrera fuera del país. Este año inauguró en el Perú su restaurante Fernandini y hoy se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la nueva generación de chefs peruanos, acercando la cocina a miles de personas con un estilo auténtico, cercano y apasionado.

“En Chery buscamos construir una marca cada vez más cercana a las personas, no solo a través de nuestros vehículos, sino también de las experiencias que compartimos con ellas. Rodrigo representa una forma de hacer las cosas con dedicación, pasión y un compromiso permanente por la excelencia, valores con los que nos sentimos plenamente identificados. La gastronomía, además, ocupa un lugar muy especial en la vida de los peruanos y nos brinda una oportunidad auténtica para conectar con ellos desde un espacio que genera confianza, reúne a las familias y crea momentos memorables”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

Como parte de esta alianza, Fernandini conducirá la TIGGO 9, el SUV insignia de Chery y uno de los modelos que mejor representa la evolución de la marca en diseño, tecnología, seguridad y confort. Pensada para quienes buscan una experiencia de conducción premium, combina amplitud, innovación y un completo equipamiento orientado a brindar mayor comodidad y seguridad en cada viaje.

Más que una colaboración comercial, esta alianza refleja una visión compartida basada en la innovación, la evolución constante y la búsqueda de la excelencia. Son principios que también inspiran a Chery en el desarrollo de soluciones de movilidad pensadas para brindar mayor seguridad, tecnología, comodidad y tranquilidad a las familias, construyendo relaciones de largo plazo con sus clientes.

La incorporación de Rodrigo Fernandini coincide con un importante momento para la marca en el país. Recientemente, Chery fue reconocida como la Mejor Marca Automotriz China 2026 por Best Car of the Year, un reconocimiento que reafirma su compromiso con la innovación, la calidad, la seguridad y la tecnología, así como el crecimiento sostenido que viene registrando en el mercado peruano.

Actualmente, Chery cuenta con más de 18 millones de usuarios en todo el mundo, presencia en más de 130 países y regiones, forma parte del ranking Fortune Global 500 y se mantiene como el principal exportador automotriz chino durante más de 22 años consecutivos, consolidando su posicionamiento internacional y su crecimiento sostenido.

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