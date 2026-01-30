ProntoPaga, fintech de pagos, apunta a consolidarse en la industria de apuestas deportivas en el Perú: este es su plan

Con el foco puesto en entretenimiento y gambling –apuestas deportivas y juegos online–, su rubro principal a la fecha, Calmet, country manager de la firma, cuenta a Día1 que cerraron el año anterior con US$650 millones de TPV (volumen total de pagos), muy por encima de la meta de más de US$170 millones que planteó la matriz. “Como ProntoPaga el crecimiento en el Perú ha sido bastante orgánico. Nuestra intención el año pasado era resolver el dolor del sector de gambling, que eran los pagos instantáneos”, comenta.

Este 2026, los objetivos de crecimiento de la fintech son ambiciosos. “Esperamos doblar la cifra de TPV, principalmente por el Mundial. Va a tener una repercusión bastante alta, a pesar de que el Perú no juega, porque somos un país futbolero. Estamos apuntando a ser líderes en cuanto a pagos digitales en gambling o juegos en línea”, detalla la ejecutiva.

“El reto en el Perú está en que los tickets promedio suban, porque aún son muy bajos en el rubro entretenimiento a diferencia de Chile o de otros países. Hay espacio para crecer”, considera Calmet.

Para este primer trimestre, la meta de ProntoPaga es tener en su cartera de clientes a más de seis de las 10 principales casas de apuesta en el país. “Hoy contamos con cuatro. Buscamos tener el 60-70% de las líderes, como mínimo. [...] La idea no es entrar a una guerra de precios, sino diferenciarnos por la oferta de inmediatez y mejor experiencia del usuario”, añade la ejecutiva.

A partir del segundo trimestre, el foco de ProntoPaga será diversificar e ingresar a otros sectores como salud, educación y comercio electrónico de pymes; verticales en las que buscan desarrollar sistemas de pago de recurrencia.

Más datos: la alianza con Yape

El producto

A mediados del 2025 ProntoPaga formó una alianza estratégica con Yape, otorgando infraestructura a la billetera digital para que habilitara pagos recurrentes y sin fricción en plataformas de entretenimiento online.

Novedades

Calmet comenta que este 2026 se trabajan dos productos adicionales con Yape y el BCP, lo que afianzará la alianza entre las firmas.