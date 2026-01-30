ProntoPaga, fintech de pagos, apunta a consolidarse en la industria de apuestas deportivas en el Perú: este es su plan

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
ProntoPaga, fintech de pagos, apunta a consolidarse en la industria de apuestas deportivas en el Perú: este es su planResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En el 2023, en una pequeña oficina, Micha Calmet asumió el reto de allanar el terreno para que ProntoPaga, fintech de origen chileno, empezara a operar como recaudadora y dispersora de pagos en el país. La compañía comenzó sus operaciones a nivel local en el cuarto trimestre del 2024 y, tras el cierre de su primer año en el mercado, Calmet puede decir que ha excedido, por mucho, las metas y expectativas que le fueron encomendadas.
TE PUEDE INTERESAR
- Mercado inicia el año con pie derecho: Perú alcanza 20% de rentabilidad, aunque activos en dólares retroceden
- Petroperú sufre rebaja en su calificación crediticia por parte de Moody’s
- Donald Trump dice que la Fed debería “bajar sustancialmente” las tasas de interés
- Kia: “Sabemos que las elecciones puede generar cierta incertidumbre en cualquier país, pero vemos [el año] con buenos ojos”
Contenido sugerido
Contenido GEC