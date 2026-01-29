Kia: “Sabemos que las elecciones puede generar cierta incertidumbre en cualquier país, pero vemos [el año] con buenos ojos”

-Al cierre del 2025, Kia se posicionó como la segunda marca más vendida en el mercado de vehículos livianos, superando a Hyundai. ¿Cómo analizan dicho logro, acompañado de un crecimiento de 27,1%?

Fue un año muy fuerte, con más de 18.000 unidades. Estrictamente, eso se debe a la venta de meses anteriores. Terminamos el año como la segunda marca del mercado, como en el 2023. El 2024 fue un año complicado en general, el sector no fue ajeno y tampoco la marca. En el 2025 estuvimos preparados para un año no tan favorable, pero vimos algo positivo: el crecimiento fuerte en el mercado de casi 24% versus el año anterior, y más de 187.000 unidades vendidas.

-¿Qué proyectan para este 2026? ¿Dónde buscarían afianzar el segundo lugar?

Creemos que va a ser un buen año. Sabemos que las elecciones puede generar cierta incertidumbre en cualquier país, pero vemos [el año] con buenos ojos. La economía sigue pujante, avanzando con altas y bajas. Creemos que va a haber un pequeño decrecimiento que puede ir en 2% o 3% menos [en el mercado]. Va a depender de lo que se suscite a mediados de año con las elecciones, pero creemos que será positivo.

Bruno Zagal, gerente Comercial y de Marketing de Kia Perú / VAL

-¿Esto qué significaría en el caso de Kia?

Pensamos que el mercado va a decrecer ligeramente, pero seguirá considerándose un buen año. Dicho esto, en Kia lo primero es defender la segunda posición antes de buscar de por sí un crecimiento. Vamos a ir acorde al mercado, siempre tratando de crecer más que ellos. Si el mercado crece 1%, Kia por lo menos va a crecer 1%. La idea es crecer 2% o 3%, buscar ganar un poco de ‘share’ en determinados segmentos donde en el 2025 tuvimos algunas complejidades.

-Justamente, de forma desagregada, en el 2025 fueron líderes en la categoría de sedanes, con un 30% aproximado de participación y en un año donde creció la venta de este tipo de vehículos. ¿Han tenido algún modelo sedán altamente demandado?

Kia ha destacado siempre por mantener el liderazgo en vehículos sedanes y ‘hatchback’, donde tenemos un portafolio importante y no nos hemos salido, a diferencia de otras marcas. Buscamos ser una marca SUV Centric, pero eso no significa dejar un segmento tan importante como los sedanes, que en muchas ocasiones son utilizados para el trabajo, y los ‘hatchbacks’ compactos, como puede ser el Kia Picanto, y donde tienes el K3.

Con el Soluto tenemos más del 60% de participación en su segmento. Podemos decir que este modelo representa un poco el segmento: si se vende, se incrementa el mercado; si tiene una venta un poco mala en un mes, el segmento cayó. Entonces, estar en esa posición siempre representa un riesgo, dado que todos te van a ver y tratarán de imitar lo que haces, en configuración y propuesta de valor. Un vehículo como el Soluto, que es el número uno, y con una red de concesionarios en las principales ciudades, genera mucha confianza en el cliente. Eso es algo donde Kia trabaja mucho, para seguir fortaleciendo el segmento.

-En el caso de las SUV, se ubican en segundo lugar. ¿Influyó en su resultado general de livianos?

Sabíamos que si queremos ser la segunda marca del mercado de livianos, tenemos que ser los segundos en SUV, pelear y empezar a levantar la penetración de Kia en esa categoría. Hace unos años éramos quintos o sextos porque el portafolio no fue el indicado, nos quedamos con pocos modelos para competir y entró mucha competencia. Ahora tenemos una Sonet, Seltos, Carens, Sportage, Sorento y todavía podemos agregar modelos como Carnival, vehículo de siete asientos y muy confortable, como viajar en primera clase.

También hemos lanzado una ‘pick up’ que refuerza mucho, no solo en ventas, sino por entrar a un segmento completamente nuevo. Habla mucho de la marca y estar en todos los segmentos que deberíamos competir. ¿Cuál es el reto? Hacer malabares con 10 cosas a la vez. Es complicado porque siempre uno se te puede caer y tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera, porque nos debemos a nuestros clientes en cada segmento.

-Así como en los sedanes, ¿cuál es el modelo más demandado de Kia en SUV?

Hay un empate técnico porque tenemos dos vehículos muy importantes: el Kia Sonet y el Kia Seltos. Ambos no tienen tantos años en el mercado y han venido creciendo. Sonet es de un segmento de 20.000 a 21.000 unidades y Celtos es más grande, de un segmento de 25.000 unidades aproximadamente. Estos dos modelos venden muy a la par, más o menos 2.800 unidades en ambos casos.

Sonet en su segmento quedó en el segundo lugar en el 2025, compitiendo con muchas marcas de origen chino, cuyo precio es menor. Y Seltos representa más del 11% de participación dentro de su mercado. A fines de este año se viene la nueva Seltos.

-Mencionó que ingresaron a la categoría de ‘pick up’. Ahí cuentan con el modelo Tasman. ¿Cuál ha sido la aceptación de los clientes por este vehículo?

El ‘pick up’ es el segmento más grande aquí en el Perú, muy demandado para el trabajo en minas, también para el agro y en diferentes actividades. Lanzamos en agosto Kia Tasman y empezamos ventas en setiembre y octubre. Con ese modelo hay una estrategia que también viene desde la casa matriz de ingresar al ‘lifestyle’. No ingresamos a competir con ‘pick up’ de trabajo netamente, sino al consumo regular, a la persona que quiere una ‘pick up’ diferente. Te da un lujo que no encuentras en el mercado.

Queremos mostrar esa diferencia: primero, que se conozca a nivel de personas naturales para más adelante entrar con una versión específica para competir en flotas grandes para minería. Por el momento, la aceptación ha sido bastante buena, un tema fue el stock [disponible]. Este producto tiene como seis años de estudio previo a su lanzamiento.

-Para este año, ¿cuántos lanzamientos esperan realizar desde Kia?

En Kia siempre va a haber novedades por el portafolio amplio que tenemos. Va a haber optimizaciones en las versiones, modificaciones y relanzamiento de algunas versiones. Trabajamos para lo que el cliente quiere.

Se vienen dos lanzamientos importantes. Primero, la nueva Carens en febrero o marzo, un producto de tres filas de asientos. Es muy importante, porque hemos triplicado la venta del propio modelo en los últimos cinco meses. Contamos con la transmisión mecánica, que era algo que el modelo necesitaba. Por otro lado, tenemos el lanzamiento de la nueva Seltos con un cambio total, tanto en el exterior como en el interior, a fines de año.

En versiones, vamos a lanzar vehículos híbridos. Ya habíamos lanzado la Sportage híbrida, donde el inconveniente también fue el stock, vendimos todo lo que teníamos. Estamos lanzando la Sorento híbrida y la Carnival también lo será. Ahí tenemos un cambio muy importante, Carnival ahora será completamente híbrida, se va a volver una camioneta familiar y será de una de las primera versiones para el cliente, si no es la primera.

-¿Para este año se espera traer al mercado el compacto Kia K4?

Todavía no hemos tomado una decisión de traerlo. En su escala de precios compite con muchas SUV, de tamaño considerable y con buen equipamiento. Creo que el volumen no lo amerita. Hablamos también de un lineup de 16 modelos. Si lo multiplicas por versiones y colores, se hace todo un universo. Un vehículo como el K4 no tiene un caso de negocio que amerite que esté en tu lista de precio, o que realmente tenga un volumen proyectado; al menos uno importante. Por ahora no sería la opción.

“No ingresamos a competir con ‘pick up’ de trabajo netamente, sino al consumo regular” .



-Además de los lanzamientos, ¿qué otros enfoques tendrá Kia en este año: mayor cantidad de tiendas o el servicio postventa?

Vamos a tener la implementación de nuestra inteligencia artificial (IA) en el proceso directo de la venta. Tenemos una IA llamada Lidia -el primer contacto con nuestros clientes- y vamos a darle un paso más. En el tema de tiendas, soy sincero, no tiene un fin, nunca acaba. Siempre se mueve y tratamos de percibir dónde y con quién [abrir una tienda]. No puedo decir ahora [nuevas ciudades] hasta que se tenga firmado, pero estamos trabajando y va a haber movimiento en la red. Hay ciudades donde estamos muy interesados y cerca de entrar a una que otra zona, y también dentro de Lima.

-¿Cuánta es la inversión que estiman realizar en Kia este 2026?

No tengo el dato como inversión, pero en facturación, solo por la venta de vehículos, tendríamos un ingreso de US$324 millones. Solo hablando por Kia, no añado postventa o financiamiento.