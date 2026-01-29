Christian Silva
Christian Silva

Kia: “Sabemos que las elecciones puede generar cierta incertidumbre en cualquier país, pero vemos [el año] con buenos ojos”
Por segunda vez, Kia terminó el 2025 en el top 2 de ventas de vehículos livianos, como también ocurrió en el 2023. De acuerdo con Bruno Zagal, gerente Comercial y de Marketing de la marca surcoreana, la empresa apunta a crecer en línea o por encima del mercado este año, con lo cual estiman facturar en ventas US$324 millones.

