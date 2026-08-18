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Resumen

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Albamar Grupo Inmobiliario registra más de 500 departamentos colocados por un valor superior a S/200 millones durante los primeros siete meses del 2026, un volumen que la acerca a los resultados obtenidos durante todo el 2025. Con este avance, la compañía mantiene su objetivo de cerrar el año con alrededor de 700 unidades vendidas por aproximadamente S/300 millones.

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