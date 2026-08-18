Albamar Grupo Inmobiliario registra más de 500 departamentos colocados por un valor superior a S/200 millones durante los primeros siete meses del 2026, un volumen que la acerca a los resultados obtenidos durante todo el 2025. Con este avance, la compañía mantiene su objetivo de cerrar el año con alrededor de 700 unidades vendidas por aproximadamente S/300 millones.

El desempeño supone un avance frente al primer trimestre, cuando la compañía reportó 225 departamentos vendidos por S/87,6 millones. Desde entonces, Albamar continúa con nuevos lanzamientos en distintos segmentos de Lima y busca sostener el ritmo comercial durante los próximos meses con una oferta alineada a las características de la demanda.

El avance de sus últimos proyectos

Entre los proyectos lanzados este año, Move, ubicado en Miraflores, registra el mayor avance comercial, con 32% de las unidades vendidas, seguido por Quadra, en Breña, con 27%, y Flex, en Cercado de Lima, con 16%. Flex y Quadra tienen una participación importante de clientes que buscan adquirir su primera vivienda, mientras que Move concentra un componente mayor de inversionistas.

“Eso refleja justamente nuestra estrategia: no desarrollar el mismo producto en todos los distritos. Analizamos la ubicación, el perfil del comprador y sus necesidades para diseñar cada proyecto”, explica Diana Puga, gerenta de Negocios Inmobiliarios de Albamar.

En el conjunto de la operación de Albamar, los inversionistas representan alrededor del 35% de las ventas, frente al 65% de compradores que adquieren una vivienda para uso propio. En Miraflores, especialmente en proyectos como Move, existe una mayor presencia de inversionistas que buscan rentabilidad y valorización, mientras que en Lima Moderna hay mayor equilibrio entre ambos perfiles. En Lima Centro predominan los compradores de primera vivienda, principalmente jóvenes, parejas y familias.

A estos proyectos se suma Albamar Essence, lanzado recientemente en la avenida Larco, en Miraflores, mientras otros desarrollos se encuentran en etapas avanzadas de planificación. Para el 2027, la compañía también trabaja en nuevos proyectos, aunque por el momento no revela sus ubicaciones, número de unidades ni inversiones previstos.

Expansión y crecimiento de la operación

La inmobiliaria mantiene también su evaluación de oportunidades en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Para decidir un eventual ingreso, Albamar considera factores como la demanda, el precio del terreno, la conectividad y la capacidad de compra de cada mercado.

Fuera de la capital, la posibilidad de volver a desarrollar proyectos continúa vigente. La empresa analiza los mercados de Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo y Arequipa, aunque aún no define una ciudad ni un proyecto para concretar ese retorno. “La posibilidad sigue vigente, pero queremos dar ese paso cuando encontremos un proyecto y un mercado que realmente tenga sentido para Albamar”, dice Puga.

Este proceso de crecimiento coincide con los 21 años de Albamar y con el traslado de más de 70 colaboradores a una nueva sede. La inmobiliaria maneja actualmente 18 proyectos activos en distintas etapas y suma más de 36 edificios entregados a lo largo de su trayectoria.

“La nueva sede responde al crecimiento que viene teniendo Albamar. Hoy contamos con más de 70 colaboradores entre equipos administrativos y de operaciones, y manejamos 18 proyectos activos en distintas etapas, por lo que necesitábamos un espacio que acompañara mejor esta nueva escala de trabajo”, afirma Puga.