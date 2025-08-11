El subgerente de Marketing de Kia Perú, Martín Chávez, ofreció una entrevista en la que brindó interesantes detalles de la esperada 116 Kia Media Maratón de Lima & 10K Powered by Puma, que se correrá el domingo 24 de agosto en las calles del Centro Histórico de la capital peruana.

. Como partner de la “116 Kia Media Maratón de Lima & 10K Powered by Puma”, ¿cómo han visto la evolución de la Carrera?

En Kia estamos muy orgullosos de poder ser parte de una de las carreras más emblemáticas del mundo desde hace 4 años. Y es que, aunque veamos la MML de forma muy cercana, debemos recordar que se trata de la media maratón más antigua del mundo y de la quinta más antigua en general.

Personalmente, me siento entusiasmado, ya que soy runner, y desde Kia he sido testigo del crecimiento de la MML durante estos últimos cuatro años. Cuando acompañamos por primera vez a PeruRunners en la organización, la convocatoria fue de 12,500 participantes. En esta edición, se ha alcanzado un récord con más de 20,000 inscritos, agotando las inscripciones en mayo. Un incremento del 60% desde el 2022 al 2025.

Esta evolución refleja cómo el Running es una disciplina accesible, capaz de conectar a todos. Solo hace falta tomar la decisión de salir a la calle y empezar.

. ¿Por qué Kia apuesta en el deporte?

En Kia, entendemos el “movimiento” como un concepto que va más allá de un simple traslado; es esencial para el desarrollo humano. Nos permite descubrir nuevas experiencias, conectar con personas y explorar nuevas ideas. Por esta razón, el patrocinio de eventos deportivos es una extensión natural de nuestra filosofía, “Movement that inspires”.

Esta filosofía es parte del ADN de nuestra marca y buscamos transmitirla no solo a nuestros clientes, sino también dentro de la compañía. Por eso, creamos el Kia Running Team: un equipo compuesto por colaboradores que, juntos, nos hemos estado preparando para la carrera. Este año, más de 100 participantes, semana tras semana, llevamos a cabo sesiones de entrenamiento para dar lo mejor de nosotros el 24 de agosto.

Además, vincularnos con el deporte nos permite conectar con audiencias diversas y asociar nuestro portafolio de productos con experiencias emocionantes. A nivel global, Kia es patrocinador de eventos deportivos de renombre, como el Abierto de Australia, el Mundial de Fútbol FIFA, y la League of Legends European Championship, la plataforma de eSports más popular del mundo.

. Y en Perú, ¿por qué el running?

El running es un deporte en donde solo se necesitan ganas para poder hacerlo. Además, es un deporte que trasciende generaciones, no importa de donde seas, solo importan las ganas de querer hacer deporte y estar en constante movimiento.

Muchos piensan que el running es un deporte personal, pero tiene mucho de compañerismo y trabajo en equipo. En lo personal, cada vez que cruzo la meta, pienso en todo el esfuerzo que me consto para lograrlo, horas de entrenamiento y cientos de kilómetros recorridos.

Esto lo viven todos los participantes, quienes contagian su entusiasmo a sus seres queridos, creando un efecto multiplicador que convierte la carrera en una verdadera fiesta. Por eso, vemos en el running una plataforma excelente para conectar con muchos peruanos.

Este deporte nos ha permitido conectar con el consumidor peruano de una forma genuina, pues hoy Kia respira la personalidad que nuestros clientes buscan: una marca sostenible, tecnología y en constante movimiento a través de sus sponsorships.

Todo lo que hemos logrado con el Running nos ha traído muchas satisfacciones como marca. Por eso, seguiremos apostando por este terreno para seguir aportando valor a la experiencia de los corredores: hacerla más grande, llegar a más peruanos y celebrarla aún más.

. ¿De qué forma participa Kia en la MML?, ¿Qué sorpresas traerá?

Este año la carrera contará con la presencia del Kia EV5 como pace car oficial. Este SUV ha sido reconocido como Auto Eléctrico del Año por la FIPA, es el vehículo de Rafael Nadal y destaca por su diseño futurista y el uso de más de diez materiales sostenibles en su fabricación.

En la meta, Kia también presentará en preventa exclusiva la nueva Kia Tasman, la primera pickup global de la marca. Con un diseño robusto y moderno, la Tasman representa una propuesta disruptiva que marcará un antes y un después en el mercado competitivo de pickups a nivel global.

Esta carrera también forma parte del circuito de la Medalla de la Inspiración, una iniciativa que busca premiar a todos los runners que completen las cinco carreras más importantes de Lima, al estilo de las Abbott World Marathon Majors. Es una forma simbólica de reconocer la constancia, pasión y compromiso de los peruanos en este deporte. La entrega de estas medallas está programada para diciembre y será una edición limitada.

. Para terminar y de forma personal, ¿Tú, porqué escogiste el running?

Descubrí el running en el 2020 y desde ese año no he dejado de practicarlo. Por un lado, es un deporte que me permite estar en forma, me exige a retarme y superar los objetivos que me trazo cada año.

Por otro lado, este deporte también complementa mi vida laboral pues me hace fijar objetivos e ir detrás de ellos, al igual que el trabajo en equipo con el team con el que entreno.