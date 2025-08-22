Este domingo 24 de agosto, Lima volverá a ser testigo de una fiesta deportiva que combina historia, modernidad y espíritu ciudadano. La edición número 116 de la KIA Media Maratón de Lima & 10K Powered by PUMA, organizada por Perú Runners, reunirá a más de 20.000 corredores en una jornada que promete emoción, color y también compromiso social.

Fundada en 1909, la Media Maratón de Lima es reconocida por la World Athletics como la media maratón más antigua del mundo. De aquellos primeros 70 participantes a la multitud que hoy llena las calles, la carrera se ha consolidado como una fecha emblemática del calendario deportivo nacional, símbolo de la unión entre el legado histórico de la capital y la vitalidad de sus ciudadanos.

Con todas sus inscripciones agotadas, la edición 2025 marca un nuevo récord de participación. Además de los corredores inscritos de manera regular, el Charity Program ha permitido a decenas de atletas sumarse a la prueba corriendo por una causa social, apoyando directamente a organizaciones benéficas peruanas. Una forma de que el esfuerzo en la ruta trascienda más allá de la meta.

Media Maratón de Lima se realizará este 24 de agosto. (Foto: GEC)

Ruta y experiencia

El punto de partida será la Plaza de Armas de Lima, ícono del Centro Histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y la meta estará en el Circuito Mágico del Agua, Parque de la Reserva.

El recorrido de 10k, que parte a las 6 a.m. (5 a.m. es la concentración), pasará por vías tradicionales como el Jirón Camaná, Paseo de los Héroes Navales, Paseo de la República y la Av. César Vallejo.

Mientras tanto, los 21k, que tiene programada una largada a las 7 a.m. (6 a.m. es la concentración), incorporan avenidas más amplias como Juan de Arona, La Habana y Canaval y Moreyra, brindando un panorama urbano que mezcla arquitectura colonial, republicana y contemporánea.

Media Maratón de Lima es un evento deportivo emblemático de la ciudad. (Foto: Perú Runners)

La organización garantizará puntos de hidratación, asistencia médica y servicios logísticos a lo largo del trayecto, para asegurar la mejor experiencia de cada corredor.

La Media Maratón de Lima no es solo un evento deportivo: es un encuentro que refleja la identidad limeña, el orgullo de correr por calles cargadas de historia y el poder del deporte como motor de solidaridad. Este domingo, miles de pasos volverán a escribir en el asfalto una tradición que lleva más de un siglo latiendo en el corazón de la ciudad.

