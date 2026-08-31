WUF: Media Maratón de Lima: Conocemos a los ganadores de recaudación del Charity Program que corrieron por los animales sin hogar

Un impacto que va más allá de la meta

Correr una maratón o una carrera de 10K implica meses de entrenamiento, disciplina y esfuerzo personal. Sin embargo, cuando a ese reto se le suma una causa benéfica, el impacto se multiplica. Gracias al Charity Program de la Media Maratón de Lima, la delegación de corredores de WUF vistió la camiseta del bienestar animal, logrando recaudar fondos fundamentales para sostener la salud y alimentación de cientos de animales rescatados.

Agradecimiento especial a Primax

Queremos expresar un profundo agradecimiento a Primax, aliado estratégico que hizo posible esta iniciativa al sumarse activamente al reconocimiento del esfuerzo solidario de nuestros participantes. Gracias a su compromiso con las causas sociales y el bienestar animal, los dos mayores recaudadores del programa han sido premiados, reafirmando que las alianzas entre la empresa privada y las organizaciones sin fines de lucro son clave para generar un cambio positivo en la sociedad.

Entrevista a los ganadores: Pasión por el running y amor por los animales

Conoce las experiencias y motivaciones de Tali y Jorge Luis, los dos runners ganadores del Charity Program de WUF:

Tali — Ganadora de la recaudación WUF

¿Qué te motivó a unirte a la delegación de WUF y correr los 10K? “Me motivó la idea de combinar un reto personal con una causa que me importa. Quería ponerme la meta de correr los 10K y, cuando apareció la oportunidad de hacerlo representando a WUF, me pareció una manera mucho más significativa de vivir la experiencia. Saber que el esfuerzo podía traducirse en ayuda hizo que todo el proceso, desde los entrenamientos hasta cruzar la meta, tuviera un sentido especial.”

¿Qué significa para ti aportar a cambiar la vida de más perros y gatos? “Significa darles una oportunidad que muchas veces no han tenido: recibir cuidado, sentirse seguros y eventualmente encontrar un hogar. Me parece muy especial saber que algo que para mí fue una experiencia tan divertida y gratificante también puede contribuir, de alguna manera, a mejorar la vida de un animal.”

¿Qué mensaje le darías a la comunidad para que se sume a estas causas?“Les diría que se animen a participar, porque estas iniciativas demuestran que algo tan cotidiano como salir a correr también puede convertirse en una forma de apoyar a otros. Al final, compartir el esfuerzo con más personas y saber que estás contribuyendo a una buena causa hace que la experiencia se sienta mucho más especial.”

Jorge Luis — Ganador de la recaudación WUF

¿Qué te motivó a unirte a la delegación de corredores de WUF? “Es una buena iniciativa el poder ayudar, pero además soy una persona que ama a los animales. Tengo dos gatitos y ambos fueron rescatados; los adopté ya adultos y en parte lo hice pensando en ellos.”

¿Qué significa para ti aportar a la vida de los animales que lo necesitan? “Es una de las mejores decisiones que he podido tomar. Adoptar una mascota en situación de abandono, como en el caso de mis gatos, va más allá del hecho de ayudarlo o darle un hogar: es hacerlo parte de una familia que los va a querer y cuidar siempre. Para una persona como yo, que ama a los animales, es un ganar-ganar.”

¿Qué mensaje le darías a otros corredores sobre sumarse al deporte con propósito?“Apoyar una causa que ayuda a los animales llega a ser una experiencia muy gratificante y humanizadora. No es solo el hecho de recaudar donaciones o fondos, sino también el poder involucrar a los más allegados: amigos del trabajo, familia, amigos de la universidad, etc.”

El valor del deporte con propósito y ¡se viene la 4ta edición Wufathón 4K!

El paso de Tali y Jorge Luis por la Media Maratón de Lima demuestra el enorme impacto de combinar la actividad física con una causa social. Las carreras solidarias no solo motivan a los deportistas a superar sus límites, sino que involucran a familias, amigos y empresas en la misión de cambiar vidas.

Por eso, en WUF nos preparamos para nuestro propio evento deportivo: ¡se viene la 4ta edición Wufathón 4K!

Una carrera hecha por y para los animales: La Wufathón es una caminata/carrera de 4 kilómetros organizada directamente por WUF, diseñada para que participantes de todas las edades (¡y sus mascotas!) disfruten de un día lleno de deporte, diversión y empatía.

La es una caminata/carrera de 4 kilómetros organizada directamente por WUF, diseñada para que participantes de todas las edades (¡y sus mascotas!) disfruten de un día lleno de deporte, diversión y empatía. Correr por un impacto directo: Todo lo recaudado en este evento estará destinado a seguir financiando el alimento, las medicinas y el cuidado integral de los cientos de perros y gatos rescatados que viven en nuestros albergues afiliados.

Suma tu esfuerzo a la causa de WUF y ¡prepárate para correr!

Si te inspiran estas historias y quieres ser parte de la comunidad de deportistas solidarios, este es el momento perfecto para unirte: