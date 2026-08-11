Por Redacción EC

Luego de que Ferran Torres se convirtiera en protagonista con la selección de España en el Mundial 2026, tras marcar un gol en los últimos minutos del tiempo suplementario, su nombre acaparó la atención de los medios deportivos y de los aficionados al fútbol. De hecho, su vida privada también ha despertado la curiosidad de los internautas, mientras que, en el ámbito deportivo, estaría cerca de concretar un millonario contrato con el PSG. Así, tras alcanzar un reconocimiento global, la creadora de contenidos María Pía Copello contó a través de sus redes sociales que pudo conocer de cerca al jugador del Barcelona FC mientras se encontraba en un lujoso hotel en el país europeo. Esta particular anécdota generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes mostraron interés por conocer más detalles sobre aquel encuentro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.