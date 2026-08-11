Luego de que Ferran Torres se convirtiera en protagonista con la selección de España en el Mundial 2026, tras marcar un gol en los últimos minutos del tiempo suplementario, su nombre acaparó la atención de los medios deportivos y de los aficionados al fútbol. De hecho, su vida privada también ha despertado la curiosidad de los internautas, mientras que, en el ámbito deportivo, estaría cerca de concretar un millonario contrato con el PSG. Así, tras alcanzar un reconocimiento global, la creadora de contenidos María Pía Copello contó a través de sus redes sociales que pudo conocer de cerca al jugador del Barcelona FC mientras se encontraba en un lujoso hotel en el país europeo. Esta particular anécdota generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes mostraron interés por conocer más detalles sobre aquel encuentro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE MARÍA PÍA COPELLO Y FERRAN TORRES EN ESPAÑA?

A través de un video publicado en TikTok, María Pía Copello contó que durante su viaje a Ibiza, España, coincidió con Ferran Torres, autor del único gol que le dio el campeonato a su selección en el Mundial 2026. De acuerdo con la popular influencer, fue su amiga quien le avisó que el futbolista se encontraba en el mismo hotel donde se hospedaban. Ante la sorpresa e incredulidad, ambas decidieron acercarse para conocerlo y solicitarle una fotografía.

Tras ello, la conductora de televisión se mostró emocionada por lo atento que fue el español en aquel momento y acceder a la foto. “Mi amiga dice: ¿'ese no es el jugador famoso’? Quiero una foto. Cuando escucho que lo llama y le dice ‘Ferrán, Ferrán’, yo dije ‘¡oh, Ferrán! Volteó y casi me muero. Súper amable. Creo que pasa el uno 1,80 metros, pero, ¡qué guapo, Dios mío! Yo me quedé mirándolo y diciendo ‘qué churro’“, dijo Copello.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA VIDA AMOROSA DE FERRAN TORRES?

De acuerdo con la plataforma Reporte Indigo, Ferran Torres, de 26 años, se encuentra actualmente soltero, luego del fin de su relación con la influencer Martina Alguero, conocida como Martina Hunter. Esta noticia trascendió después de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales y personas de su entorno confirmaran el fin de su historia de amor. Sin embargo, previo a su ruptura con la creadora de contenidos, el delantero español mantuvo un noviazgo con Sira Martínez entre 2021 y 2023. También fue vinculado con las influencers Marta Díaz y Lucía Domenech, aunque ninguna de esas relaciones llegó a confirmarse oficialmente. Así, por ahora, el valenciano se encuentra enfocado en su carrera con la selección de España, con la que conquistó el Mundial 2026, y con el club Barcelona FC.