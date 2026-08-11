La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL anunció la reprogramación de los partidos entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, correspondientes a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026.

El encuentro de ida se disputará el martes 18 de agosto, desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El duelo de vuelta quedó programado para el martes 25 de agosto, también a las 7:30 p. m., en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.

Asimismo, la CONMEBOL informó la reprogramación de los compromisos entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondientes a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

El partido de ida entre Santa Fe y River Plate se jugará el miércoles 19 de agosto, a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La vuelta se disputará el miércoles 26 de agosto, desde las 9:30 p. m. (hora de Argentina), en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Partidos reprogramados

CONMEBOL Libertadores 2026

Ida: Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle Fecha: martes 18 de agosto

martes 18 de agosto Hora: 7:30 p. m. (Colombia)

7:30 p. m. (Colombia) Estadio: Manuel Murillo Toro – Ibagué

Manuel Murillo Toro – Ibagué Vuelta: Independiente del Valle vs. Deportes Tolima

Independiente del Valle vs. Deportes Tolima Fecha: martes 25 de agosto

martes 25 de agosto Hora: 7:30 p. m. (Ecuador)

7:30 p. m. (Ecuador) Estadio: Banco Guayaquil – Quito

CONMEBOL Sudamericana 2026