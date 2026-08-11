Por Redacción EC

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL anunció la reprogramación de los partidos entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, correspondientes a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.