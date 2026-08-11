La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL anunció la reprogramación de los partidos entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, correspondientes a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026.
El encuentro de ida se disputará el martes 18 de agosto, desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El duelo de vuelta quedó programado para el martes 25 de agosto, también a las 7:30 p. m., en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.
Asimismo, la CONMEBOL informó la reprogramación de los compromisos entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondientes a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.
El partido de ida entre Santa Fe y River Plate se jugará el miércoles 19 de agosto, a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La vuelta se disputará el miércoles 26 de agosto, desde las 9:30 p. m. (hora de Argentina), en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.
CONMEBOL Libertadores 2026
- Ida: Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
- Fecha: martes 18 de agosto
- Hora: 7:30 p. m. (Colombia)
- Estadio: Manuel Murillo Toro – Ibagué
- Vuelta: Independiente del Valle vs. Deportes Tolima
- Fecha: martes 25 de agosto
- Hora: 7:30 p. m. (Ecuador)
- Estadio: Banco Guayaquil – Quito
CONMEBOL Sudamericana 2026
- Ida: Independiente Santa Fe vs. River Plate
- Fecha: miércoles 19 de agosto
- Hora: 7:30 p. m. (Colombia)
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín – Bogotá
- Vuelta: River Plate vs. Independiente Santa Fe
- Fecha: miércoles 26 de agosto
- Hora: 9:30 p. m. (Argentina)
- Estadio: Más Monumental – Buenos Aires