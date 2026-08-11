El miércoles 12 de agosto, el eclipse solar total será visible desde España y en la localidad de Castellón habrán lugares específicos en lo que la visibilidad será mucho mejor que en otras zonas. Por esta razón, aquí te dejo con 10 zonas en las que podrás observarlo desde Castellón, así como también la hora exacta de inicio y final de este eclipse solar total, que tendrá una duración de poco más de una hora y media . Revisa todos los detalles para no perderte este fenómeno astronómico.

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Castellón hoy 12 de agosto?

🌘 19:37 — comienza el eclipse parcial

— comienza el eclipse parcial 🌑 20:31 — comienza la totalidad

— comienza la totalidad 🌑 20:32 — máximo del eclipse

— máximo del eclipse ☀️ 20:33 — termina la totalidad

— termina la totalidad 🌘 20:57 — final del eclipse visible

La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 34 segundos en Castellón de la Plana. Durante el máximo, el Sol estará muy bajo, a unos 4° sobre el horizonte, hacia el oeste-noroeste, por lo que será fundamental contar con un horizonte completamente despejado.

Datos más precisos: la totalidad comenzará a las 20:31:15, el máximo será a las 20:32:02 y finalizará a las 20:32:48. El eclipse dejará de ser visible aproximadamente a las 20:57, cuando el Sol se encuentre sobre el horizonte.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Castellón EN DIRECTO el 12 de agosto?

Este miércoles 12 de agosto, podrás observar el eclipse solar total desde Castellón y aquí te dejaré con las 10 mejores opciones que tendrás desde dicha localidad para poder observar este fenómeno astronómico sin igual.

Lugar Por qué lo elegiría Playa del Gurugú / entorno del Planetari Es el epicentro oficial del evento y cuenta con una amplia zona abierta para observar el fenómeno. Playa del Serradal Forma parte de los 3 km de playas de Castellón habilitados como zona oficial de observación. Gran espacio abierto. Mirador del Camí de la Plana Punto elevado cerca del Grau, interesante si buscas una perspectiva más alta y alejada de obstáculos urbanos. Playa del Pinar / entorno del Planetari Espacio abierto y con buena amplitud de cielo; además, está dentro del área principal de actividades. Playa del Serrallo Alternativa en el entorno del puerto, aunque conviene buscar específicamente una zona con el sector oeste despejado. Mirador de Oropesa Si puedes desplazarte fuera de Castellón, ofrece una posición elevada y panorámica. Mirador La Colomera, Oropesa Otra alternativa elevada en la costa, aunque debes comprobar el horizonte occidental desde el punto exacto. Castillo de las 300 Torres, Onda Punto oficial de observación de la Generalitat, con actividades desde las 18:00 y aforo organizado. Ermita de Sant Cristòfol, Benassal Punto oficial rural, elevado y alejado de la contaminación lumínica y urbana. Astromaestrat, Culla Observatorio astronómico en una zona elevada del interior; excelente opción si priorizas astronomía sobre proximidad a la costa.

¿Cómo observar el eclipse solar total con seguridad?

Durante las fases parciales del eclipse, es fundamental utilizar gafas especiales para eclipses o un visor solar certificado bajo la norma ISO 12312-2. Estas deben colocarse antes de mirar directamente al Sol y mantenerse puestas mientras todavía sea visible cualquier parte de su superficie brillante. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria, por muy oscuras que sean, por lo que también es importante verificar que el visor solar no presente daños antes de utilizarlo.

La situación cambia durante la fase de totalidad, que comienza cuando la Luna cubre por completo el disco solar. En ese breve periodo, es posible retirar las gafas y observar directamente el eclipse, incluida la espectacular corona solar y el cielo oscurecido. Sin embargo, en cuanto la totalidad llegue a su fin y aparezca nuevamente el primer destello de luz solar, es necesario volver a colocarse inmediatamente las gafas de eclipse, ya que mirar directamente al Sol cuando reaparece cualquier parte de su superficie brillante puede causar daños graves en la vista.