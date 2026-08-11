Segovia se encuentra en la llamada franja de la totalidad y te permitirá disfrutar de uno de los eventos geofísicos más importantes en España: el eclipse solar total. Hoy miércoles 12 de agosto de 2026 se podrá observar cómo la Luna bloquea completamente el sol por unos minutos y abarcará casi en la totalidad del municipio español, con excepción del extremo sur.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 podrá seguirse en directo desde cualquier lugar mediante las transmisiones oficiales de NASA y ESA. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Segovia?

Segovia es una de las ciudades españolas donde se apreciará en totalidad el eclipse solar de hoy 12 de agosto. El evento iniciará a las 20:31 horas hasta las 20:32:09 horas, teniendo una duración de 59 segundos. La posta de Sol será a las 21:19:08 horas (fin de eclipse).

¿A qué hora inicia el eclipse solar? Horario de totalidad del eclipse solar ¿A qué hora termina el eclipse solar? Duración del eclipse 19:35:50 horas 20:31:09 horas hasta las 20:32:09. 21:19 horas 59 segundos.

¿A qué hora será la totalidad del eclipse solar en Segovia?

El eclipse solar empezará en su totalidad en Segovia a las 21:31:09 horas; a las 20:31:39 horas logrará su máximo y el final de la totalidad será a las 20:32:09.

¿En qué lugar ver el eclipse solar total en Segovia?

Segovia cuenta con pueblos con baja contaminación lumínica, con altitud y horizontes limpios que te permitirán disfrutar del eclipse solar total.

Nordeste de Segovia : Senda de los Pastores, Mirador Estelar de Casla y Observatorio Astronómico de Riaguas.

: Senda de los Pastores, Mirador Estelar de Casla y Observatorio Astronómico de Riaguas. Municipios de Segovia: Riaza, Ayllón, Arcones, Collado Hermoso, Turégano, Otero de los Herreros y Boceguillas.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Segovia EN DIRECTO?

El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO en Saravia por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live .