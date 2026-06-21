La reciente emisión de ‘Esto es Guerra’ causó gran sorpresa entre los seguidores del programa debido a que las nuevas incorporaciones del equipo protagonizaron una serie de situaciones inesperadas. El cantante Paul Michael decidió expresar su admiración por la actriz Raysa Ortiz, captando la atención de todos los presentes. Este gesto provocó que sus compañeros le recordaran inmediatamente su situación sentimental, trayendo al presente su reciente separación de Pamela López. De esta manera, lo que debía ser una presentación tranquila de una de las gemelas Ortiz se transformó rápidamente en un espacio de mucha tensión y comentarios reveladores, dejando al descubierto cómo los problemas personales de los participantes se mezclan constantemente con la competencia. Este ambiente cargado de conflictos promete transformar el rumbo del reality.

¿CÓMO FUE EL ACERCAMIENTO DE PAUL MICHAEL HACIA RAYSA ORTIZ?

El cantante de salsa no ocultó su alegría al encontrarse con la actriz en la última edición de ‘Esto Es Guerra’. Con total soltura, decidió lanzar piropos ante las cámaras para halagarla, diciendo: “Decirle que es una mujer linda y bonita”. Debido a que la artista se sumó al equipo de los Combatientes con él, comentó que se sentía muy feliz de compartir equipo con personas a las que considera verdaderos guerreros.

Esta actitud sorprendió a muchos, ya que ocurrió muy poco tiempo después de que él hablara públicamente sobre su separación de Pamela López. Mientras tanto, Raysa solo respondía con una sonrisa amable a las declaraciones del cantante, según informa la plataforma Infobae.

¿CÓMO CUESTIONÓ RAÚL CARPENA A PAUL MICHAEL?

Raúl Carpena, también conocido como “Chacalito”, puso en aprietos al nuevo integrante. Carpena criticó duramente la rapidez con la que el cantante cambió de actitud, lo que provocó que Michael le respondiera de la siguiente manera: “Eres peor que Renato (Rossini Jr.), hermano”. El motivo de su molestia era que, según Carpena, solo 48 horas antes el artista se mostraba muy triste y afectado por terminar su relación con la ex de Christian Cueva.

Para que no quedaran dudas de lo que pasaba detrás de cámaras, Carpena fue muy directo: “Ya, pero hace dos días estaban gritando con la ex acá, las cosas como son. En el camerino también”. Con estas palabras, quedó al descubierto que lo que sucede en privado suele terminar volviéndose un tema de conversación polémico frente al público.

¿PAUL MICHAEL TIENE RIVALIDAD CON OTRO PARTICIPANTE DE ‘ESTO ES GUERRA’?

Más allá de los conflictos sentimentales, Paul Michael también enfrenta desafíos internos con Renato Rossini Jr., con quien ingresó al reality tras coincidir previamente en ‘La Granja VIP’. Aunque intentaron proyectar una imagen de amigos al llegar, la realidad es que mantienen una clara rivalidad.

Rossini Jr. no dudó en arremeter contra él frente a las cámaras, asegurando: “Paul Michael es mantequilla, yo le enseñé todo en ‘La Granja’, también fui la primera persona que confió en él, y se olvida”. Estas declaraciones dejaron en claro que su vínculo está lleno de competencia, lo que sugiere que los enfrentamientos entre ambos serán una constante en las próximas ediciones de la competencia de América Televisión.

VÍDEO RECOMENDADO: