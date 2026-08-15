La relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz vuelve a estar en el centro de la atención luego de que la actriz peruana revelara nuevos detalles sobre cómo comenzó su historia con el cantante español. En una entrevista publicada por la revista ¡HOLA!, Cayo sorprendió al contar que ambos se conocían desde mucho antes de que su romance se hiciera público e incluso antes de que ella contrajera matrimonio. Según explicó, el vínculo pasó primero por una amistad construida durante años, con cercanía y respeto, hasta que con el tiempo surgió una conexión diferente entre ambos. La actriz también habló sobre la exposición que enfrentó cuando fueron vistos juntos, el momento actual que atraviesa junto a Sanz, su relación con su exesposo y los proyectos profesionales que mantiene en marcha. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁNDO COMENZÓ LA HISTORIA ENTRE STEPHANIE CAYO Y ALEJANDRO SANZ?

Stephanie Cayo aclaró que su historia con Alejandro Sanz se remonta a varios años atrás, incluso antes de su matrimonio con Chad Campbell, de quien se divorció a comienzos de 2021. La actriz y el cantante ya se conocían y desarrollaron una amistad que avanzó gradualmente. “Hace muchos años. Antes de que yo me casara ya nos conocíamos”, declaró.

Aunque no quiso revelar muchos detalles sobre su relación, Cayo se animó a compartir que primero admiró la carrera del cantante y luego lo conoció personalmente. “Siempre admiré mucho su obra y con el tiempo fui conociéndolo más como persona”, señaló, al remarcar que todo ocurrió naturalmente y con respeto.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. (Foto: Instagram)

¿CÓMO SE HIZO PÚBLICO EL ROMANCE Y CÓMO LO VIVIÓ CAYO?

El vínculo comenzó a llamar la atención durante la gira de Sanz en 2026. Cayo apareció en el backstage de un concierto en Bogotá durante San Valentín y posteriormente fue vista en Guayaquil, donde ambos protagonizaron un beso. La confirmación llegó en abril, cuando el cantante publicó una fotografía junto a ella con el mensaje “No hace falta mucho, pero todo se entiende”.

La exposición pública no fue sencilla para la actriz. Cayo reconoció que sintió miedo cuando la relación quedó frente a miles de espectadores. “Pues estaba muy asustada. Tú sabes lo que es eso, era un estadio con 40.000 personas”, confesó, porque consideraba que aquel momento pertenecía al cantante, según recoge Infobae.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

¿QUÉ DIJO STEPHANIE CAYO SOBRE SU RELACIÓN Y UN POSIBLE MATRIMONIO?

Cayo asegura sentirse bien junto a Sanz y destaca que ambos se acompañan en sus carreras. “Creo que somos un buen equipo”, afirmó. También señaló que, después de experiencias dolorosas y tiempo sola, valora esta etapa. Aunque mantiene su confianza en la pareja y la familia, explicó que si volviera a casarse preferiría una celebración más privada y especial.

Recordando a Campbell, indicó que la separación no eliminó el cariño entre ambos. “Mi exesposo y yo todavía nos llamamos. Él me cuenta de su novia y yo le cuento; o sea, nos adoramos”, sostuvo.

¿QUÉ PROYECTOS PROFESIONALES TIENE STEPHANIE CAYO?

En el ámbito laboral, la actriz graba en México la segunda temporada de DOC, producción de Netflix que ha recibido buena respuesta. “Todos nos sentimos superorgullosos porque estamos recibiendo el cariño de la gente”, expresó.

Trabaja en una comedia romántica que desea producir. Tras finalizar las grabaciones, planea estudiar actuación y tiempo para reconectarse consigo misma. Aseguró sentirse más tranquila y consciente de lo aprendido. “Soy una mujer que ha aprendido mucho en los últimos años”, afirmó.

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