Stephanie Cayo sorprendió al revelar que la maternidad ha comenzado a formar parte de sus deseos personales. (Foto: Captura de video / Aislinn Derbez)
Stephanie Cayo sorprendió al revelar que la maternidad ha comenzado a formar parte de sus deseos personales. (Foto: Captura de video / Aislinn Derbez)
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Stephanie Cayo reveló que desde hace algún tiempo siente un deseo de convertirse en madre. La actriz peruana compartió esta faceta personal durante una conversación con Aislinn Derbez, donde habló con naturalidad sobre las ganas que tiene de experimentar la maternidad.

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