Stephanie Cayo reveló que desde hace algún tiempo siente un deseo de convertirse en madre. La actriz peruana compartió esta faceta personal durante una conversación con Aislinn Derbez, donde habló con naturalidad sobre las ganas que tiene de experimentar la maternidad.

En una reciente entrevista realizada por Aislinn Derbez, en el espacio “La magia del caos”, Stephanie Cayo dejó entrever que la idea de tener hijos no es una inquietud reciente. “Sí se me está antojando ya desde hace un tiempo. Me estoy acercando a los 40 y, de repente, por esa zona podría ser interesante”, comentó.

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La conversación llamó la atención porque la actriz suele mantener determinados aspectos de su vida privada alejados de la exposición pública. Esta vez, sin embargo, decidió abordar el tema desde una perspectiva personal y reflexiva. “No tengo prisa, ninguna prisa. Y, sin embargo, se me antoja, pero quiero que sea cuando haya un hogar bien formado, bien establecido”, sostuvo.

Stephanie Cayo le confesó a Aislinn Derbez su deseo de ser madre. (Foto: Captura de video / Aislinn Derbez)

Para Stephanie Cayo, la maternidad está ligada a la construcción de una relación sólida. La actriz señaló que imagina formar una familia junto a alguien con quien pueda compartir tanto las fortalezas como las dificultades de la vida en pareja: “Dos personas que se conozcan las sombras y las luces y que, aun así, sigan caminando juntos”.

Asimismo, Cayo señaló que no se ha fijado un plazo para convertirse en madre y aseguró que esperará a que llegue el momento adecuado. Tras ser consultada sobre la posibilidad de tener un hijo sin pareja, fue clara: “Prefiero no ser mamá. No tiene ningún sentido”. La actriz explicó que no se imagina formando una familia por su cuenta.

Cabe mencionar, que la posibilidad de ser madre para Stephanie Cayo se suma a una trayectoria marcada por diferentes facetas artísticas.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor y presumen su felicidad en redes sociales. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Actualmente, la actriz peruana mantiene un comentado romance con el cantante español Alejandro Sanz. Recientemente, ambos fueron captados compartiendo un momento familiar al lado de los hijos del intérprete de “Corazón partío”.