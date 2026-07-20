Stephanie Cayo celebró el triunfo de España junto a Alejandro Sanz. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Stephanie Cayo celebró el triunfo de España junto a Alejandro Sanz. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Por Redacción EC

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz volvieron a acaparar la atención en redes sociales, esta vez por la celebración que compartieron tras la consagración de España en el Mundial 2026. La actriz peruana publicó imágenes y videos junto al cantante español luego de que ‘La Roja’ derrotara 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium.

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