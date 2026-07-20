Stephanie Cayo y Alejandro Sanz volvieron a acaparar la atención en redes sociales, esta vez por la celebración que compartieron tras la consagración de España en el Mundial 2026. La actriz peruana publicó imágenes y videos junto al cantante español luego de que ‘La Roja’ derrotara 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium.

A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró la emoción que se vivió durante el partido y el festejo posterior. En las imágenes se observa a la pareja sonriendo, abrazándose y celebrando el histórico triunfo de la selección española, que le permitió obtener el título mundial.

La actriz apareció con camiseta de España e ironizó con algunas jugadas del partido, pero lo que más resaltó fue su aliento a ‘La Roja’, selección que logró imponerse en una final intensa frente a la vigente campeona mundial, Argentina, liderada por Lionel Messi.

Stephanie Cayo celebró el triunfo de España junto a Alejandro Sanz. (Foto: Instagram / @unlunar)

Por su parte, Alejandro Sanz también compartió parte de la celebración con sus seguidores. El artista, intérprete de éxitos como “Amiga mía” y “Corazón partío”, ha expresado en varias ocasiones su apoyo a la selección y siguió de cerca la campaña que terminó con la obtención del título mundial.

“No cabe en una vida mi gratitud. Vamos España, ¡Qué maravilla!”, escribió el artista español en su historia de Instagram, donde también compartió fotografías de la artista peruana con la camiseta de su selección.

Como se sabe, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz iniciaron una relación romántica desde hace varios meses. Durante algunos conciertos del artista español en la región se mostró muy cercano con la artista peruana, hasta que confirmaron su romance tras asistir a la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco.

Stephanie Cayo celebró el triunfo de España junto a Alejandro Sanz. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Mientras los jugadores de España celebraban sobre el césped de Nueva Jersey su segundo título mundial, figuras del espectáculo como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz también se sumaron a la fiesta con emotivos mensajes.