La final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá estuvo lleno de sorpresas. Los exfutbolistas brasileños Ronaldo Nazario y Ronaldinho fueron protagonistas del histórico show de medio tiempo al aparecer junto a la cantante Madonna, en una puesta en escena que combinó fútbol, música y entretenimiento.

Tras un primer tiempo con pocas emociones entre España y Argentina, el MetLife Stadium de Nueva Jersey cambió por completo de ambiente. En cuestión de minutos, el escenario fue transformado para dar paso al primer show de medio tiempo realizado en una final de la Copa del Mundo, un formato impulsado por la FIFA al estilo del Super Bowl.

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La encargada de abrir el espectáculo fue Madonna. La artista estadounidense, de 67 años, hizo vibrar al estadio con su éxito “Music”, desatando la ovación de los aficionados presentes y de los millones de espectadores que seguían la transmisión alrededor del mundo.

Uno de los momentos más comentados de la presentación ocurrió cuando la cantante hizo su ingreso en un vehículo conducido por Ronaldo y Ronaldinho. La inesperada aparición de las dos leyendas brasileñas sorprendió a los millones de espectadores que presenciaban el evento deportivo más grande del mundo.

Con la sonrisa que siempre los ha caracterizado dentro y fuera de las canchas, ambos exjugadores acompañaron a Madonna durante parte del recorrido hasta el escenario principal.

Una vez concluida la interpretación de Madonna, Ronaldo y Ronaldinho regresaron a sus ubicaciones en las tribunas para continuar presenciando la final mundialista. Su participación en el espectáculo se dio como parte de sus funciones como embajadores de la FIFA, organismo que apostó por integrar grandes figuras del fútbol al innovador show de medio tiempo.