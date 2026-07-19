Madonna empezó su show en el medio tiempo del Mundial 2026 junto a Ronaldo y Ronaldinho. (Foto: Juan Mabromata / AFP)
Madonna empezó su show en el medio tiempo del Mundial 2026 junto a Ronaldo y Ronaldinho. (Foto: Juan Mabromata / AFP)
Por Redacción EC

La final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá estuvo lleno de sorpresas. Los exfutbolistas brasileños Ronaldo Nazario y Ronaldinho fueron protagonistas del histórico show de medio tiempo al aparecer junto a la cantante Madonna, en una puesta en escena que combinó fútbol, música y entretenimiento.

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