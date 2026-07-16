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Resumen

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Post Malone se suma a la ceremonia de clausura del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @fifaworldcup)
Post Malone se suma a la ceremonia de clausura del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @fifaworldcup)
Por Agencia EFE

El cantante estadounidense Post Malone encabezará el cartel de la ceremonia de clausura del Mundial 2026 durante la final que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, sumándose así a celebridades como Tom Cruise y Robbie Williams.

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