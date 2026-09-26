La presencia de Madonna había sido anunciada en abril, pero el lunes pasado, en la conferencia de prensa de Jon Ola Sand, responsable del concurso, había quedado en duda.
La presencia de Madonna había sido anunciada en abril, pero el lunes pasado, en la conferencia de prensa de Jon Ola Sand, responsable del concurso, había quedado en duda.
Por Redacción EC

Los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 se realizarán en vivo desde el Peacock Theatre de Los Ángeles este domingo 27 de septiembre bajo la conducción del rapero Snoop Dogg, en una gala que marca el retorno del evento a la costa oeste tras nueve años en Nueva York.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.