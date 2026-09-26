Los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 se realizarán en vivo desde el Peacock Theatre de Los Ángeles este domingo 27 de septiembre bajo la conducción del rapero Snoop Dogg, en una gala que marca el retorno del evento a la costa oeste tras nueve años en Nueva York.

La cantante Madonna encabeza las candidaturas del certamen con 11 nominaciones, compitiendo en las categorías de video del año por Confessions II – The Film, además de artista del año y canción del año por el tema Bring Your Love, grabado en colaboración con Sabrina Carpenter.

En ese sentido, la intérprete volverá a cantar en el escenario de los premios 23 años después de su presentación de 2003 junto a Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott.

Por su parte, Taylor Swift cuenta con nueve nominaciones y se convertirá en la primera artista en recibir el reconocimiento Artist Director Honors, distinción creada para destacar la labor de los intérpretes en la dirección de sus propios videoclips. Asimismo, está previsto que la cantante presente el material audiovisual de su nuevo sencillo Patient Zero.

La lista de actuaciones en directo confirmadas incluye a la artista tailandesa Lisa con su tema SaWaDiKa, la presentación country de Shaboozey con Cowgirl y su colaboración junto a Gunna en High Noon, además de los números musicales de GENER8ION con Yung Lean y el debut de Sienna Spiro.

En la categoría de mejor canción latina participan Shakira (quien suma dos postulaciones por Dai Dai y Choka Choka), Karol G con Papasito, Bad Bunny con NUEVAYoL, Rosalía con La Perla, junto a las candidaturas de Fuerza Régida y el tema La Villa de Ryan Castro, Kapo y GANGSTA.

TE PUEDE INTERESAR: Robbie Williams, Arena 1 y un fiasco que tuvo 7 meses para evitarse

Durante la ceremonia se realizarán tributos conmemorativos. Kacey Musgraves liderará un homenaje a Dolly Parton tras su fallecimiento el pasado 25 de agosto, mientras que Raye, Sombr y Teddy Swims interpretarán un repertorio en memoria de George Michael a diez años de su muerte. Asimismo, la banda de grunge Nirvana recibirá el premio Michael Jackson Video Vanguard.

La transmisión en directo del evento iniciará a las 16:30 hora local (23:30 GMT) a través de la señal de MTV y la plataforma de streaming Paramount+.

*Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO: