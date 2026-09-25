La actriz, actual jurado de 'Yo Soy', recomendó a sus seguidores prevenir el dengue | Foto: Instagram (@jelyreategui)
La actriz, actual jurado de 'Yo Soy', recomendó a sus seguidores prevenir el dengue | Foto: Instagram (@jelyreategui)
Por Redacción EC

La actriz peruana Jely Reátegui informó este viernes 25 de septiembre que recibió el alta médica luego de superar un cuadro severo de dengue que la llevó a permanecer hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local.

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