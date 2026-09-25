La actriz peruana Jely Reátegui informó este viernes 25 de septiembre que recibió el alta médica luego de superar un cuadro severo de dengue que la llevó a permanecer hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete contó detalles de la complicada etapa que atravesó durante su recuperación y describió los diversos síntomas que presentó.

Según dijo, presentó “fiebres extremas, dolor de ojos, de cabeza, de huesos, de músculos, escalofríos infinitos, plaquetas en el piso, hígado en colapso, rash cutáneo, picazón, ardor, pérdida de equilibrio”.

Reátegui explicó que esta enfermedad la obligó a pasar por distintas áreas de internamiento para recibir atención especializada, una experiencia que estuvo marcada por momentos de preocupación, comentó.

“Días en UCIN, días en otro cuarto, mosquitero 3000”, escribió Reátegui al recordar su hospitalización, junto a una serie de palabras que resumieron su experiencia: “cables, collar, descontrol, fragilidad, familia, amigos, agüita de coco”, para finalizar con la frase que dice a menudo en ‘Yo Soy’: “Dime quién eres y canta”.

La actriz compartió fotos de su internamiento por dengue, entre ellas una en la que aparece en su camilla cubierta con un mosquitero, una medida habitual en estos casos | Foto: Instagram

Al finalizar su comunicado, expresó: “Me dio dengue. Me agarró feo y me asusté”. Luego confirmó que recibió el alta médica y pudo regresar a casa, no sin antes dejar un mensaje a sus seguidores: “Cuídense, por favor, y tomen sus precauciones. Hoy me dieron de alta y pienso cosas”.

De 38 años de edad, es reconocida por su trabajo en series de televisión como “Vacaciones en Grecia” y “Princesas”, además de su participación en películas nacionales entre las que destacan “Soltera codiciada” y “Hasta que nos volvamos a encontrar”.

Jely Reátegui es jurado de "Yo soy" | (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

¿Qué es el dengue?

Según la Organización Panamericana de la Salud, el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito infectado del género Aedes, principalmente del Aedes aegypti. Afecta a personas de todas las edades y suele manifestarse con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, molestias musculares y articulares, náuseas y erupciones en la piel. En los casos más severos, puede ocasionar sangrado, dificultad para respirar y afectación de órganos.

Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades sanitarias recomiendan eliminar los criaderos del mosquito mediante la correcta disposición de recipientes que acumulen agua, el sellado de depósitos y la eliminación de objetos en desuso. Asimismo, aconsejan prevenir las picaduras con repelente, ropa de manga larga y el uso de mosquiteros en puertas y ventanas.

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