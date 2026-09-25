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Robbie Williams durante su primer concierto en Lima, el miércoles 23 de septiembre, ante unos 25 mil asistentes en el Arena 1 Park. Tras la clausura del recinto, el cantante no pudo llevar a cabo la fecha 2.
Robbie Williams durante su primer concierto en Lima, el miércoles 23 de septiembre, ante unos 25 mil asistentes en el Arena 1 Park. Tras la clausura del recinto, el cantante no pudo llevar a cabo la fecha 2.
Por Ángel Navarro Quevedo

La tarde del miércoles 23 de septiembre, horas antes de subir por primera vez a un escenario peruano, Robbie Williams grabó con su celular algo que no esperaba encontrar en la terraza de su hotel en Miraflores. Un gallinazo enorme, posado sobre la baranda de vidrio, mirándolo fijamente.¿Qué es eso? ¡Es malditamente enorme!”, exclamó entre risas nerviosas, sin imaginar que veinticuatro horas después, mientras miles de fanáticos hacían fila para verlo por segunda vez, la historia del primer concierto de Robbie Williams en el Perú había tomado otro rumbo.

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