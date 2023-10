Cuando finalizó el evento, los casi 20 mil presentes fueron guiados hacia una única salida del centro de espectáculos. Como se encuentra en el Circuito de Playas, los asistentes deben tomar rutas que los lleven a la parte alta del acantilado. A tan solo metros del Arena 1 existe un puente peatonal, pero acumula varios meses clausurado. Ante esto, la única salida hacia las calles y avenidas del distrito se encontraba a unos 750 metros hacia el sur, en el puente Bertolotto.

Caos y temor

Para llegar hasta este punto, los organizadores optaron por colocar rejas que determinaban la dirección. Ramón Larrea, gerente general del Arena 1, detalló a El Comercio que esta medida fue conversada con la Municipalidad de San Miguel y los organizadores del evento, las empresas La Boveda Entertainment y Kandavu Entertainment. Además, aclaro que se trató de una estrategia que ya se ha utilizado en eventos anteriores.

Un video publicado en redes muestra el desorden que se vivió a la altura del puente peatonal Bertoletto, el único por donde los espectadores pudieron salir de la zona. Fuente: Difusión

“La prioridad era evitar que el público pueda cruzar la vía rápida [de la Costa Verde] e intenten subir el cerro, porque eso sí es peligroso. Además, otro objetivo era impedir que el mercado informal se apodere de la zona, así como impedir que los taxis bloqueen la vía”, detalló Larrea. “El resultado fue óptimo, no pasó nada”, destacó, haciendo referencia a que no se registraron incidentes.

Varios asistentes criticaron la falta de prevención ante un hecho que pueda haber resultado en una estampida. Además, evidenciaron que varios vehículos particulares y taxis obstruyeron el paso a la altura del puente, donde –si bien muchos subían hacia la avenida Bertolotto- otros accedían a los carros en plena vía rápida. El Comercio pudo conocer que algunos presentes burlaron el sistema, cruzaron la vía rápida y subieron el acantilado. En la mañana siguiente, las rejas ya habían sido removidas.

Los asistentes fueron guiados por un único camino hacia el único puente cercano operativo. Criticaron la falta de seguridad ante una estampida. Fuente: Difusión.

Visto bueno

El Arena 1 es un espacio pensado y construido para eventos masivos, como lo confirmó a El Comercio su propio gerente general. Se ubica en el distrito de San Miguel, en el malecón de la Costa Verde. Este inmenso recinto cuenta con 36 mil metros cuadrados, de los cuales nueve corresponden al área techada, donde se llevó a cabo el concierto.

Si bien el Arena 1 tienen las capacidades para recibir a 23 mil personas, para este evento se consideró un aforo de 20.500 personas. Cabe precisar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es la encargada de realizar la Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos (ESCE) en eventos mayores a las tres mil personas. En tal sentido, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastre de la MML resolvió que el concierto cumplía con las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.

“Nosotros [la Gerencia] emitimos esa resolución para que [la empresa organizadora] continúe con el trámite [de la autorización]. Con esto van a la municipalidad distrital [y luego] van al Ministerio del Interior, quienes hacen la resolución de garantías”, explicó a este Diario Mario Casaretto, Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML. “Lima no autoriza ningún evento [salvo los que se desarrollan en Cercado de Lima]”, resaltó.

Respecto a las críticas sobre posibles vías de evacuación en caso de un sismo u otro escenario de riesgo, Larrea sostuvo que “lo primero que recomiendan las autoridades de defensa civil es salir a una zona abierta. La explanada [del Arena 1] está totalmente abierta. [No hay] mejor sitio para afrontar esta situación [con] respecto a [otros establecimientos] de la ciudad”. Cabe destacar que el Arena 1 no se encuentra dentro de la zona de inundación en caso de tsunami.

Por su parte, Casaretto declaró a otros medios que “el riesgo principal es el tumulto que genera víctimas. En un terremoto, en un desastre natural, lo que mata es la desesperación de la gente y el pánico colectivo. En este caso esta evacuación abrupta lo que va a generar es eso”. “La evacuación, a partir de que se da inicio al evento, ya es responsabilidad neta de la autoridad local”, agregó.

El Comercio mantuvo una coordinación constante con el equipo de prensa de la Municipalidad de San Miguel, pero finalmente decidieron no declarar para este informe.

Mala ubicación e infraestructura ausente

El Comercio conversó con el urbanista Aldo Facho Dede, quien explicó que lo sucedido este fin de semana no es único del evento de Fito Páez. “Es un problema de accesibilidad asociado a un espacio que no tiene actividad [permanente]”, sostuvo el especialista. “Los accesos son bastante difíciles para personas con cierta discapacidad, como adultos mayores o niños. [Para salir] solo hay escaleras o rampas”, agregó.

“Si Arena 1 está operando como un centro de espectáculos de esa capacidad, tiene que contemplar vías de acceso. ¿Cómo evacuan [en caso de siniestros], cómo salen al malecón alto? Ahí hay un problema sobre la licencia de funcionamiento. La Arena 1, dentro del costo de inversión, debería prever mayor infraestructura”, mencionó Facho Dede.

Así luce el puente peatonal más cercano a Arena 1. En conversación con este Diario, Larrea indicó que están dispuestos a coordinar con la municipalidad distrital y apoyar en la reparación de esta estructura, vital para el traslado de las personas. / Anthony Niño de Guzmán

Detalló -además- que es muy difícil para las municipalidades realizar grandes inversiones en este espacio porque no tiene usos cotidianos. “Tiene que haber una estructura urbana que permita la accesibilidad, pero no lo hay porque hay muy poca oferta”, indicó. Asimismo, destacó que “el Estado peruano debe garantizar la accesibilidad universal. Cualquier persona tiene que poder acceder de manera libre, más allá de su condición física. No es solo decir dónde está la escalera, sino garantizar una experiencia segura, confortable, accesible. Esto es algo que la Arena y el Estado deben asegurar”.

Por otro lado, la urbanista Sylvia Vásquez mencionó en entrevista con El Comercio que la salida hacia la parte alta es crucial porque es la única forma de al transporte público. Ante esto, Vásquez recomendó “pensar en transporte público o un servicio que recoja a las personas tras un espectáculo como este. Que complemente al evento. El organizador no solo debe pensar en el concierto, sino también en la salida [de este]”. También propuso la implementación de más y mejores puentes peatonales.

A lo lejos se aprecia la estructura del centro de espectáculos, dejando notar el largo recorrido que debieron transitar los asistentes para llegar al puente -desde donde se tomó la fotografía- ante la ausencia de mayor infraestructura que permita una movilización masiva, segura y cómoda. / Anthony Niño de Guzmán

La especialista criticó que la zona no sea accesible y cuestionó la forma como se realizó la salida del show de Fito Páez. “No tenemos un peatón estándar. Tenemos personas con diferentes condiciones, con diferentes edades, que deben estar a salvo. En el caso de que ocurra algún evento, no todos van a estar en las mismas condiciones. No todos tienen la misma reacción en el tumulto. Hay que ponerse en todos los escenarios”, arguyó la experta.

Finalmente, Vásquez sostuvo que existe “una incompatibilidad” en la ruta de acceso y de salida, ya que la Costa Verde es una vía rápida. “Estamos hablando de una vía expresa paralizada, reducida en su capacidad [ante la cantidad de vehículos detenidos a las afueras del recinto]. Es el reino de la informalidad. Uno sale del evento y ve si puede salir de ahí o no”, culminó.