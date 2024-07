-¿Ya se puede decir que es técnico de Alianza Lima?

Para ser claro, el sábado comencé y ayer consolidé mi renuncia en Deportivo Morón. Me costó porque me han tratado muy bien y yo volví a Argentina por un tema de salud de mi madre y como ahora mi mamá anda bien, me permite poder consolidar aquello que hace tiempo persigo, que es encontrar un destino extremadamente exigente y en un país que nos quieren. Así que tomé la decisión por el trato y no lo económico de renunciar a Morón y aceptar la propuesta formal que se me hizo y enviarla firmada como me lo pidió el club Alianza Lima. Ahora estoy a expensas de lo club, me diga que sigue.

-¿Por cuánto tiempo es el contrato con Alianza Lima?

El contrato es por un año, con cláusulas y objetivos. Sé que en Perú están en fiestas patrias. Así que estoy a la espera de que me digan como seguimos. Fue un día de locos, el sábado con el partido y ayer resolviendo este tipo de cosas, que no es fácil, ya que ir a renunciar a un lugar que hace poco llegué y que pudieran entender que para mí es una oportunidad realmente muy importante desde todo el punto de vista, no fue fácil. Pero ya devolví firmada la propuesta que me hizo Alianza Lima.

Comunicado de Deportivo Morón sobre la salida de Cristian Díaz. (Deportivo Morón)

-¿Qué le sedujo de venir a Alianza Lima en un momento complicado?

En los últimos años de mi carrera, en Bolivia, sobre todo estuve en equipos grandes y siempre digo que cuando los entrenadores tenemos trabajo, convivimos con el estrés, tensión y bajo presión; pero cuando no tenemos trabajo la pasamos peor. Conociendo el mundo que es Alianza Lima, donde me tocó enfrentar en situaciones importantes como la Copa del Inca y el torneo local, sé cuáles son las obligaciones. Además es el centenario de Universitario de Deportes. Sé que la U ha conseguido el título en la primera parte del torneo y que en los clásicos no se ha dado el resultado esperado, y el desafío es poder a fin de año lograr lo que el hincha de Alianza Lima quiere, que el centenario no sea el año de la U, pero hasta ahora viene ocurriendo eso.

-Alianza Lima jugó con un sistema con tres defensores, ¿cambiará de sistema?

Al equipo lo conozco y eso lo verá el tiempo. Si me das a elegir, me gusta trabajar con línea de cuatro, porque he sido lateral izquierdo y los laterales con el paso del tiempo han tomado importancia muy grande en el fútbol, pero tambien es cierto que el equipo lleva casi 8 meses jugando con línea de tres. Entonces, los cambios radicales no deben ser benévolos, pues tiene que ser paulatinos y pensados. Hoy responderte eso tan desde lo futbolístico, hoy lo que te puedo decir es que acabo de renunciar a un trabajo con todo lo que conlleva eso y he hablado durante el día con los jugadores. Si no viajo mañana viajó el martes, ya que la idea mía es despedirme de los jugadores de Morón. Lo otro ya tendré tiempo para ir pensando y obviamente tengo cosas en la cabeza porque los conozco a los jugadores. Recuerda que acaba de salir un entrenador y eso es un proceso también. Yo soy respetuoso, por ende, ya hice lo que tuve que hacer. Ahora me toca esperar.

-¿Cómo llegó la oferta de Alianza Lima? ¿Conversó con Marioni?

Sé que se dice que Bruno Marioni y yo somos amigos. De hecho, hay una foto con él en un clásico Independiente versus Racing, en el último clásico, antes de irme a Italia. Pero con Bruno hace 20 años que no hablaba. Yo tuve un acercamiento importante en el 2022 cuando muere mi padre, yo renuncié a The Strongest. En ese momento mi representante me acerca a José Bellina, quien ocupaba el cargo de Marioni. Tuve dos zoom con él y la gente de secretaría técnica, que me acuerdo que había un muchacho argentino. Alianza tuvo la suerte que Guillermo Salas ganara todo y sea campeón, y yo tuve la mala suerte que ‘Chicho’ ganasé y salga campeón. Tomaron la decisión correcta y le fue bien en ese momento, entonces, en la presentación, al entender que son gente seria y ahora cuando pasó esto surgió el nombre del club, Bruno me conocía, le habrá gustado mi estilo de juego, conversamos y llegamos a este punto. Pero te aclaro que no somos amigos como se dice, no tengo amistad con él, fuimos compañeros durante un año en Independiente. Obviamente, cuando te reencuentras con un compañero, ya sea por teléfono, es muy fácil el diálogo. Tal vez seamos amigos en un momento de la vida, pero hoy no lo somos.

Cristian Díaz dirigió a San Martín en 2015. (Foto: Facebook - San Martín)

-Pero luego de la firma, ¿conversó con Marioni sobre la planificación de este año?

¿La planificación? Es muy prematuro, eso se verá con el entrenamiento y con el partido del martes, que me gustaría verlo y si pudiese estar al frente lo haría sin problemas. Para mí asumir el reto no es un problema y estoy a la espera de comunicaciones sobre el viaje.

-¿Qué le diría al hincha de Alianza?

Voy con la obligación de aguarle la fiesta a Universitario. El objetivo lo tengo claro y es el sentir que me lo han manifestado dentro del club. Es el Centenario de la U, Alianza es el clásico rival y en ese duelo eterno de años, yo me comprometo con el deseo del hincha de Alianza que es a final de año y que sea nuestro año.

-¿Tiene plantel para aguarle la fiesta al eterno rival?

Hay plantel, buenos jugadores, no voy a hablar de ninguno en particular. Entiendo que Restrepo es un buen entrenador, puede gustar más o menos, pero es un buen técnico, no se le dio las cosas, el fútbol es así para los técnicos. Aprovecharé lo bueno que se hizo y trabajaré para potenciar las cosas que no se logró. No se hizo todo mal, hay muchas cosas buenas y cosas por mejorar, esa es la idea.

- ¿Sé dice de una posible llegada de Paolo Guerrero? ¿Usted sabe algo? ¿Traerá refuerzos?

De ese tema puntual, lo debe hablar Bruno Marioni o quien corresponda, una vez que estemos allá con las cosas claras, te puedo decir. Pero yo no te debo responder porque aún no piso Perú.

