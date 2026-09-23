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Robbie Williams llegó a Lima para ofrecer su esperado concierto ante el público peruano.
Robbie Williams llegó a Lima para ofrecer su esperado concierto ante el público peruano.
Por Ángel Navarro Quevedo

Hace apenas tres noches, Robbie Williams se arrodilló sobre el escenario del Movistar Arena de Bogotá, miró a un público desbordado y gritó un “¡qué chimba!“ que selló el primer concierto que realiza en Colombia. Hoy, en cambio, el hombre que hizo sold out en el país cafertero se encuentra en la suite presidencial del Belmond, en Miraflores, donde descansa y espera que llegan las nueve de la noche para cantar en el Arena 1 Park. Afuera, en la vereda, ocurre exactamente lo contrario. Decenas de fanáticos hacen guardia desde el lunes, cuando el cantante llegó a la capital, con la esperanza de un saludo, un gesto, una foto.

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Foto y video: América TV
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