Gian Marco será reconocido en los premios La Musa e ingresará al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. (Foto: Instagram / @gianmarcooficial)
Gian Marco será reconocido en los premios La Musa e ingresará al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. (Foto: Instagram / @gianmarcooficial)
Por Redacción EC

El cantautor peruano Gian Marco ingresará al Salón de la Fama de los Compositores Latinos este 14 de octubre, durante la decimotercera edición de los premios La Musa, que se realizará en el teatro Flamingo de Miami. Junto a él, también serán incorporados el productor Sergio George, el colombiano Kike Santander, el puertorriqueño Yoel Henríquez, el mexicano Mario Quintero Lara y el español Danny Daniel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.