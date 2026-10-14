El cantautor peruano Gian Marco ingresará al Salón de la Fama de los Compositores Latinos este 14 de octubre, durante la decimotercera edición de los premios La Musa, que se realizará en el teatro Flamingo de Miami. Junto a él, también serán incorporados el productor Sergio George, el colombiano Kike Santander, el puertorriqueño Yoel Henríquez, el mexicano Mario Quintero Lara y el español Danny Daniel.

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El Salón de la Fama de los Compositores Latinos fue creado en 2012 por los compositores y productores Desmond Child y Rudy Pérez, con sede en Miami. La ceremonia también incluirá homenajes y reconocimientos a otras figuras vinculadas con la música.

La legendaria cantante Celia Cruz recibirá de manera póstuma el Premio Legado. Asimismo, Lupita Infante será distinguida con el Premio LA MUSA Elena Casals; Marti Cuevas, fundadora de Mayimba Music, recibirá el Premio Ralph S. Peer Publishers; y Beth Matthews, directora ejecutiva de ASCAP, será reconocida con el Premio de los Fundadores.

Gian Marco expresó su agradecimiento en Instagram

Tras conocerse el reconocimiento, Gian Marco compartió su reacción a través de Instagram y recordó sus primeros pasos como compositor.

“Recuerdo la primera vez que me atreví a escribir una canción. Tenía 14 años” , escribió el artista, quien también describió ese momento como el inicio de una experiencia creativa junto a su guitarra y una hoja en blanco.

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“Desde ese día encontré la llave de un mundo en el que hasta hoy sigo descubriendo y abriendo puertas” , añadió en su publicación.

Finalmente, el cantautor expresó su agradecimiento por la distinción y destacó los años de trabajo que representa. “Honrado y agradecido por este reconocimiento que representa el trabajo de tantos años. G racias eternas a The Latin Singer Songwriter Hall Of Fame por permitirme ser parte de este importante reconocimiento ”, manifestó.