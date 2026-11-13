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Resumen

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Con 35 años de trayectoria, Gian Marco sigue explorando nuevos territorios musicales. Su disco número 19, “Bajo la manga”, revela una faceta inédita de su universo musical. (Foto: Frankie Jazz)
Con 35 años de trayectoria, Gian Marco sigue explorando nuevos territorios musicales. Su disco número 19, “Bajo la manga”, revela una faceta inédita de su universo musical. (Foto: Frankie Jazz)
Por Jorge Chávez Noriega

Esta mañana frente al mar, Gian Marco Zignago se siente nervioso. Confiesa que lleva varios días sin poder dormir bien. Es la ansiedad natural de quien se enfrenta a lo desconocido: la noche siguiente a esta entrevista, debutará en la Casa de la Salsa para presentar “Bajo la manga”, un disco de vibra salsera y tropical. Cuando se publicó el ‘flyer’ del evento, junto a Zaperoko, Camagüey y César Vega, muchos de sus fans no creían que fuera cierto. “Incluso hubo gente que me escribió para corroborar si era real o si estaba hecho con inteligencia artificial”, dice el cantautor peruano entre risas. Detrás del buen ánimo, sin embargo, Gian Marco es consciente de la responsabilidad de incursionar en un género engrandecido por figuras como Héctor Lavoe, Tito Nieves o Rubén Blades, voces que admira y respeta. “Lo que siento es muy intenso. Estoy más nervioso que nunca, pero también muy intrigado por lo que sucederá”, admite.

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