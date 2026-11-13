¿En qué momento sientes que quieres explorar este lenguaje musical?

Hace años que exploro ritmos tropicales, por así decirlo. He compuesto salsa para artistas como Marc Anthony, Tito Nieves y Víctor Manuelle. Sin embargo, grabar un disco propio era otro mundo. La idea surgió tras mi participación en Free Cover Venezuela, cuando la gente empezó a pedirme mis canciones en salsa. Decidí entonces escribir material desde cero y convocar al músico venezolano Daniel Bracho como productor. Así nació “Bajo la manga”, un proyecto con el que busqué mantener mi esencia de cantautor y explorar un género complejo que me entusiasma profundamente.

Hace unos días ofreció un show en La Casa de la Salsa, escenario donde presentó “Bajo la manga” e incursionó en una nueva faceta musical.

¿Cuál ha sido tu relación personal con el género?

Mi acercamiento a la salsa fue a través de Rubén Blades. Desde joven fui melómano y escuchaba de todo, desde Chabuca Granda y Billy Joel hasta folclor latinoamericano. Con el tiempo descubrí a Héctor Lavoe, Joe Arroyo, Niche, Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, además de referentes peruanos como Antonio Cartagena. También disfruté la salsa romántica de los noventa. La salsa siempre ha sido parte de mi universo musical, aunque no me considero salsero ni sonero. Respeto profundamente a quienes dominan el género y reconozco la enorme variedad de sus influencias.

“Bajo la manga” tiene seis canciones originales y un cover. ¿Qué tan desafiante fue componer un disco de salsa?

Me dejé llevar por la melodía y el romanticismo del género. La salsa tiene esa capacidad de abordar temas sociales o personales sin dejar de invitarte a bailar. En este disco, que transita entre el amor y el desamor, quise mantener mi escritura metafórica, pero sin sobrepensar el proceso. Fue un ejercicio de naturalidad, de confiar en la música y encontrar una nueva forma de contar historias.

Gian Marco junto al salsero puertorriqueño Tito Nieves, una de las voces emblemáticas de la salsa y con quien comparte su admiración por el género.

Décadas de carrera

En el Perú, tu música sigue muy asociada a los éxitos de los noventa e inicios de siglo. ¿Cómo convives con esa imagen frente a la evolución que ha tenido tu carrera?

El mundo ha cambiado y hoy la gente puede descubrir mi música a través de las plataformas digitales. Me encanta que exista público nuevo, así como gente que me acompaña desde mis inicios. Mi música nunca estuvo dirigida a un sector específico; siempre he cantado para quien quisiera escucharme. Creo que esa apertura, y haber tocado en distintos lugares del Perú, ha permitido que distintas generaciones se acerquen a mis canciones y descubran otras facetas de mi carrera.

Hace unos días fuiste reconocido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. ¿Qué representa esta distinción para ti?

Es una oportunidad para mirar atrás y valorar el camino recorrido. Cuando recién empecé mi carrera, nunca estuvo en mis planes convertirme en autor de canciones para otros. Eso apareció con “Sentirme vivo”, en 1998, la primera canción que escribí y que se convirtió en un éxito en la voz de otra persona. Ahí entendí esa otra faceta de mi carrera. Me gustaría que este reconocimiento sirviera de inspiración para los nuevos compositores peruanos, que tienen mucho talento, pero a veces temen enfrentarse al papel en blanco.

El cantante ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y fue reconocido en los Premios Heat como Compositor del Año.

¿Tienes un método para escribir?

Si tuviera la fórmula perfecta para componer, sería millonario. Creo que lo más importante es haber perdido el pudor: escribir una canción implica desnudarte, explorar distintas posibilidades y reinventarte, incluso desde un ‘alter ego’. También requiere capacidad de síntesis y observación, además de conocimientos de armonía y melodía. Pero hay algo que no se consigue en una tienda ni en una universidad: la inspiración.

Como compositor, ¿qué opinas del uso de la inteligencia artificial en la creación musical?

En la medida en que no engañes al público y le digas qué está escuchando, me parece válido. Si dices: “Esta canción no la escribí yo. Se me ocurrió poner una letra y la inteligencia artificial hizo lo demás”, está bien. Todo depende de para qué la utilices. No estoy en contra de la inteligencia artificial. Estoy a favor de que el mundo avance. Incluso puede ayudarte muchísimo a reducir los tiempos para hacer un demo. Pero quien realiza ese trabajo debe ser honesto con el público.

A comienzos de los años noventa, Gian Marco daba sus primeros pasos en la música tocando en bares y pequeños escenarios de Lima.

¿Crees que esta tecnología pueda convertirse en una amenaza para el arte?

El arte y la creatividad nos pertenecen a los seres humanos. Todo el mundo tiene una cuota artística, ya sea a través de la música, la escritura, la actuación o la poesía. El arte es inherente a nuestra naturaleza y esas formas de expresión nadie puede reemplazarlas, ni siquiera un prompt.

Después de 35 años de carrera, ¿qué ha cambiado más en ti, tanto como intérprete como en lo personal?

Mi voz ha cambiado muchísimo. Cuando escucho mis primeros discos, siento cierta vergüenza, en el buen sentido, porque entonces hacía de todo: cantaba, tocaba y producía. A lo largo de 19 álbumes, cada proyecto ha sido un experimento que me ha ayudado a construir mi propio universo musical. Pero quizá mi mayor transformación ha sido alcanzar la serenidad que siempre busqué. En los noventa sentía que estaba sobre un caballo desbocado; hoy me siento más tranquilo y conectado conmigo mismo.

En 2020, Gian Marco protagonizó la portada de Somos con motivo de sus 30 años de trayectoria musical.

¿Qué le dirías a ese muchacho que empezaba su carrera musical?

Le diría que va a estar bien jodido. Que no va a ser fácil y se le van a presentar mil dificultades. Son más las puertas que se cierran que las que se abren. Al principio convivía entre la seguridad y la desorientación. Pero la música, de alguna manera, me salvó la vida: a través de ella aprendí a reconocerme.

¿Y cómo definirías al Gian Marco de hoy? ¿Qué has descubierto de ti en esta nueva etapa?

Creo que me he reinventado y, al mismo tiempo, me he sorprendido a mí mismo. “Bajo la manga” revela una faceta que quizá el público no conocía. Es como una carta que tenía escondida y que, de pronto, descubrí. Después de 19 discos, uno se pregunta cómo llegar a nuevas audiencias sin perder a quienes te han acompañado. Sé que es imposible gustarle a todo el mundo, pero sigo teniendo cosas nuevas que mostrar y decir.

El cantautor peruano junto a sus tres hijos: Fabián, Abril y Nicole, quienes vienen construyendo sus propias carreras en la música.

Como músico y padre, ¿qué significa para ti ver a Fabián y Nicole construir sus propias carreras musicales?

Me encanta verlos crecer. Sé que lo que voy a decir quizá la gente no me lo crea, pero es normal que tenga dudas: yo no tengo absolutamente nada que ver con las carreras de mis hijos. Ya me hubiera gustado escribir canciones como las que ellos hacen a la edad que tienen. Lo que han conseguido se lo han ganado a pulso. Como padre, he cumplido mi labor de educador. Me dijeron que querían ser músicos y les respondí: “Está bien, pero van a estudiar”. De ahí en adelante, me he sentado a verlos trabajar con ganas y esfuerzo.

¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Sueles aconsejarlos?

Tengo una relación muy cercana con mis tres hijos. Valoro mucho las conversaciones que tenemos. Siempre les digo que, si buscan ser famosos, mejor se dediquen a otra cosa. Lo importante es ser buenos, disfrutar de lo que hacen y tener la fortuna de vivir de aquello que aman. Eso es un regalo de la vida. La impulsividad y la necesidad de alcanzar el éxito rápidamente pueden hacerte perder el horizonte. Quiero que mis hijos entiendan que esta carrera no se trata de llegar pronto, sino de disfrutar el camino.

¿Qué cosas has aprendido a valorar más con los años?

Hoy valoro mis silencios, la tranquilidad y la posibilidad de observar y conversar conmigo mismo. Disfruto mucho compartir con otras generaciones y reconocer que he crecido junto con el público. También valoro la posibilidad de que alguien, al ver esta entrevista, sienta curiosidad por escucharme. Que esté en su carro y decida poner una de mis canciones. Después de tantos años de carrera, aún me sigue emocionando que alguien pueda descubrir mi música. //

Cambio de ritmo

Producido por el músico venezolano Daniel Bracho, el álbum reúne siete canciones: seis composiciones originales y una nueva versión de “Si me tenías”, uno de los temas más reconocidos de su repertorio. Entre sus piezas destaca “Deja que te rompa el corazón”, una cumbia concebida para bailar y cantar. El disco ya está disponible en Spotify y otras plataformas digitales.