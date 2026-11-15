El tema musical aborda la sensación de ilusionarse con una persona tras un primer encuentro y dejarse llevar por todo lo que podría suceder en el futuro | Foto: Cortesía
El tema musical aborda la sensación de ilusionarse con una persona tras un primer encuentro y dejarse llevar por todo lo que podría suceder en el futuro | Foto: Cortesía
Por Redacción EC

La cantante peruana Abril Zignago, hija del reconocido Gian Marco, junto con la chilena Augusta estrenaron su segundo sencillo titulado “Me declaro enamorada”, que retrata la ilusión de enamorarse a primera vista y la expectativa de imaginar una historia de amor con alguien a quien recién se conoce.

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