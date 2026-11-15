La cantante peruana Abril Zignago, hija del reconocido Gian Marco, junto con la chilena Augusta estrenaron su segundo sencillo titulado “Me declaro enamorada”, que retrata la ilusión de enamorarse a primera vista y la expectativa de imaginar una historia de amor con alguien a quien recién se conoce.

El lanzamiento continúa el camino de su proyecto conjunto titulado “La anatomía de conocernos”, un álbum colaborativo compuesto por siete canciones que reflexiona sobre las distintas etapas de entablar un vínculo con otra persona.

Según explicaron las intérpretes, la obra utiliza la anatomía humana como metáfora para representar las vivencias y emociones que surgen en estos encuentros.

Las canciones se presentarán de forma progresiva mediante un estreno mensual para que los oyentes sigan la evolución de la historia.