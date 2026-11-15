En su primera aparición sobre el escenario con el grupo musical, Dávila interpretó los temas "Cuatro mentiras" y "Cómo se olvida". | Foto: Cortesía
En su primera aparición sobre el escenario con el grupo musical, Dávila interpretó los temas "Cuatro mentiras" y "Cómo se olvida". | Foto: Cortesía
Por Redacción EC

La cantante Anely Dávila, exintegrante de La Bella Luz, fue presentada como la nueva vocalista de Corazón Serrano durante el concierto ‘Tour Acceso al Corazón 4’, realizado en el Jardín de la Cerveza de Arequipa.

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