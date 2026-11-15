La cantante Anely Dávila, exintegrante de La Bella Luz, fue presentada como la nueva vocalista de Corazón Serrano durante el concierto ‘Tour Acceso al Corazón 4’, realizado en el Jardín de la Cerveza de Arequipa.
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