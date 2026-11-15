La cantante Anely Dávila, exintegrante de La Bella Luz, fue presentada como la nueva vocalista de Corazón Serrano durante el concierto ‘Tour Acceso al Corazón 4’, realizado en el Jardín de la Cerveza de Arequipa.

En su estreno con el grupo de los hermanos Guerrero Neira, Dávila interpretó los clásicos ‘Cuatro mentiras’ y ‘Cómo se olvida’. Aunque su debut emocionó al público presente, el anuncio generó debate en redes sociales debido a su reciente salida de la orquesta de Óscar Custodio.

Nueva delantera de Corazón Serrano

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La noche también contó con la participación del invitado internacional Huey Dunbar, exvocalista de DLG, quien cantó su conocido tema ‘Volveré’.

Con el ingreso de Dávila, que se produce tras la salida de Briela Cirilo, Corazón Serrano suma una nueva voz a su delantera, a la que ya se habían incorporado Sharik Arévalo y Eimy Peralta.

“Hoy comienza una nueva historia, llena de música, sueños y grandes momentos por compartir. Estamos felices de tenerte con nosotros y de que desde hoy seas parte de esta gran familia”, fue el mensaje de la orquesta en sus redes sociales.

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