Corazón Serrano anunció la suspensión del concierto que tenía programado para este domingo 15 de noviembre en Manchay, luego de denunciar que viene recibiendo constantes amenazas de extorsión.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la agrupación de cumbia informó que las intimidaciones recibidas motivaron la suspensión del espectáculo. El grupo señaló que por motivos de seguridad optaron por esta decisión.

“Por motivos de seguridad y ante las constantes amenazas de extorsión, nos vemos obligados a suspender el show programado para este 15 de noviembre en Manchay”, señaló la agrupación en el comunicado.

Corazón Serrano compartió un comunicado en el que explicó que no ofrecerá el show que tenía previsto para el 15 de noviembre en Manchay debido a amenazas de extorción. (Foto: Instagram / @corazonserranoperu)

Asimismo, Corazón Serrano se dirigió a las personas que tenían previsto asistir al concierto y expresó sus disculpas por los inconvenientes ocasionados. En el mismo mensaje, agradeció la comprensión de sus seguidores y reiteró que preservar la integridad de todos los involucrados es su principal preocupación.

“Lamentamos los inconvenientes y agradecemos la comprensión de nuestro público. La seguridad de todos es nuestra prioridad”, añadió el mensaje compartido en sus plataformas digitales.

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Hasta el momento, la agrupación no ha brindado mayores detalles sobre el origen de las amenazas ni precisó si presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes. Tampoco confirmó si la decisión responde a una situación específica relacionada con la organización del evento o a intimidaciones recibidas en otras circunstancias.

Además, esta nueva acción en contra del conocido grupo de cumbia se suma a las anteriores denuncias de agrupaciones como Agua Marina o Armonía 10, que también han vivido circunstancias de extorsiones e intimidaciones.

Por ahora, Corazón Serrano mantiene como única decisión confirmada la suspensión de su presentación en Manchay. La agrupación pidió comprensión a sus seguidores y recomendó estar atentos a sus comunicados para disfrutar de sus conciertos.