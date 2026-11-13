Corazón Serrano compartió un comunicado en el que explicó que no ofrecerá el show que tenía previsto para el 15 de noviembre en Manchay debido a amenazas de extorción. (Foto: Instagram / @corazonserranoperu)
Corazón Serrano compartió un comunicado en el que explicó que no ofrecerá el show que tenía previsto para el 15 de noviembre en Manchay debido a amenazas de extorción. (Foto: Instagram / @corazonserranoperu)
Por Redacción EC

Corazón Serrano anunció la suspensión del concierto que tenía programado para este domingo 15 de noviembre en Manchay, luego de denunciar que viene recibiendo constantes amenazas de extorsión.

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