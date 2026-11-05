Esta presentación en Costa 21 se produce en la antesala del próximo show de Corazón Serrano, programado para el 6 de febrero de 2027 | Foto: Difusión
Esta presentación en Costa 21 se produce en la antesala del próximo show de Corazón Serrano, programado para el 6 de febrero de 2027 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La agrupación peruana Corazón Serrano y la cantante argentina María Becerra compartieron escenario por segunda vez en Lima el miércoles 4 de noviembre, durante el concierto que esta última ofreció en Costa 21 como parte de su gira “Quimera Tour”.

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