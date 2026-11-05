La agrupación peruana Corazón Serrano y la cantante argentina María Becerra compartieron escenario por segunda vez en Lima el miércoles 4 de noviembre, durante el concierto que esta última ofreció en Costa 21 como parte de su gira “Quimera Tour”.

El momento central de la velada ocurrió cuando Cielo Fernández, vocalista de la orquesta, subió al escenario para interpretar junto a Becerra el tema “Mix Poco Yo”, despertando el furor de sus fans.

Se trata del segundo encuentro en vivo entre ambas propuestas musicales en Lima. La primera presentación tuvo lugar en febrero de 2026, en el Estadio San Marcos, durante las celebraciones por el aniversario número 33 del grupo.

En aquella ocasión, la intérprete de “Automático” participó como invitada especial e interpretó junto a la agrupación temas como “Adiós”, “7 vidas” y “Mix Poco Yo”.

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Esta nueva colaboración se produce en la antesala del próximo concierto de la orquesta, denominado “Camino a un Sueño 3”, programado para el 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, como parte de las celebraciones por sus 34 años de trayectoria.

La producción del evento confirmó que la fecha contará con artistas invitados y que las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma G-Pass.

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