Vanessa Terkes lanzará canal de YouTube y responde sobre Roberto Martínez. (Foto: Redes sociales)
Vanessa Terkes lanzará canal de YouTube y responde sobre Roberto Martínez. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La actriz y conductora Vanessa Terkes prepara el lanzamiento de su nuevo canal de YouTube, llamado ‘Corazón Terko’, una plataforma que contará con tres programas y estará dedicada a visibilizar historias de personas que enfrentan problemas de salud y de quienes realizan labores solidarias de manera anónima.

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