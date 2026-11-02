La actriz y conductora Vanessa Terkes prepara el lanzamiento de su nuevo canal de YouTube, llamado ‘Corazón Terko’, una plataforma que contará con tres programas y estará dedicada a visibilizar historias de personas que enfrentan problemas de salud y de quienes realizan labores solidarias de manera anónima.

En una entrevista con Trome, la artista adelantó los detalles del proyecto y respondió sobre una posible participación de su expareja, Roberto Martínez.

Al ser consultada sobre si invitaría a Martínez al espacio, considerando que su presencia podría atraer más público, Terkes descartó esa posibilidad. “A ese tipo de gente no” , afirmó entre risas.

La actriz explicó que esta iniciativa busca dar visibilidad a personas que necesitan apoyo y reconocer el trabajo de quienes ayudan a otros sin buscar reconocimiento público. “Y lo sigo haciendo. Sabes muy bien que tengo mi asociación sin fines de lucro y he creado un canal de YouTube” , comentó.

Sobre el contenido de la plataforma, detalló que uno de los programas estará dedicado a entrevistar a personas que atraviesan problemas de salud y necesitan ayuda. También conversará con personas a las que calificó como héroes anónimos por su labor solidaria.

“ Voy a entrevistar personas que tienen sus problemas de salud y necesitan apoyo , además también conversaré con héroes anónimos que ayudan a mucha gente de manera silenciosa”, señaló.

Terkes también adelantó que trabaja en otros proyectos audiovisuales. Entre ellos mencionó una película inspirada en la obra ‘El Principito’, destinada a la pantalla grande, y un documental centrado en alternativas para enfrentar el cáncer.

Vanessa Terkes confirma relación con Milovan Radovic

Durante la entrevista, la actriz también se refirió a su vida sentimental y confirmó que mantiene una relación con Milovan Radovic, expareja de la periodista Juliana Oxenford. “Estoy enamorada” , declaró al ser consultada sobre su presente amoroso.

Terkes explicó que volver a abrir su corazón fue lo que representó un mayor desafío, más allá de que su pareja hubiera mantenido anteriormente una relación conocida públicamente.

Asimismo, contó que la relación llegó en una etapa particular de su vida. “Llegó algo bonito, justo cuando estaba trabajando en mi alma”, expresó. También aclaró que nunca había conocido personalmente a Oxenford ni había tenido contacto profesional con ella.

Respecto a los hijos de Radovic, la actriz indicó que todavía no los conoce y que considera importante respetar los tiempos de ese acercamiento.

Finalmente, Terkes no descartó la posibilidad de contraer matrimonio con su actual pareja, aunque señaló que prefiere concentrarse en el presente.

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