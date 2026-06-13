Las actrices Bettina Oneto y Vanessa Terkes encabezarán el elenco de “El Deseo”, una nueva propuesta escénica dirigida por el dramaturgo argentino Casper Espósito que fusionará teatro, música en vivo, baile y humor a partir del próximo 8 de julio en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.
El espectáculo, producido por Stage 7 Entertainment y Maxi Laferte ofrece un recorrido sensorial e inmersivo basado en las distintas formas del anhelo y la emoción humana. Además de Oneto y Terkes, la puesta en escena contará con la participación de figuras locales como Varo Vargas, Ximena Galiano, La Langosta y Gaizka Pasalodos.
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Por su parte, el director Casper Espósito explicó que el concepto central de la puesta gira en torno al deseo como el motor invisible que moviliza a los seres humanos, impulsándolos a cambiar, crecer y perseguir sus sueños. Bajo esta premisa, el montaje busca que los asistentes se detengan y reconecten con sus propias emociones a través de una fórmula poco habitual en la escena local.
El despliegue técnico y artístico incluye números musicales originales con arreglos de Mica Hourbeigt y coreografías diseñadas por Arturo Chumbe. La temporada de la obra constará de tres únicas fechas programadas para los días 8 y 22 de julio, y el 5 de agosto. Las entradas ya están a la venta en la plataforma Atrápalo.
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