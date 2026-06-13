Resumen

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El espectáculo ofrece un recorrido sensorial e inmersivo basado en las distintas formas del anhelo y la emoción humana | Foto: Difusión
El espectáculo ofrece un recorrido sensorial e inmersivo basado en las distintas formas del anhelo y la emoción humana | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Las actrices Bettina Oneto y Vanessa Terkes encabezarán el elenco de “El Deseo”, una nueva propuesta escénica dirigida por el dramaturgo argentino Casper Espósito que fusionará teatro, música en vivo, baile y humor a partir del próximo 8 de julio en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

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