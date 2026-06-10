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El elenco completo de "Crimen impune": Walter Ramírez, Joel Calderón, Kathy Serrano, Patricio Villavicencio y Daniella Stornaiuolo.
El elenco completo de "Crimen impune": Walter Ramírez, Joel Calderón, Kathy Serrano, Patricio Villavicencio y Daniella Stornaiuolo.
/ Luis Peche
Por Alfonso Rivadeneyra García

El detenido da vueltas en el escenario, esposado. Un policía entra, lo interroga, lo acusa y, para colmo, se burla de él, quien clama inocencia y procede a contar su historia. Para las generaciones que crecieron con series a granel, que conocen de memoria la fórmula de “La ley y el orden” y similares, el comienzo de “Crimen impune” resultará familiar. Por diseño el thriller desafía su premisa y el espectador exige giros de trama, aquí no es distinto.

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