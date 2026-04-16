No va más. “La ley y el orden, Crimen organizado“, serie protagonizada por Christopher Meloni, ha sido cancelada en su quinta temporada. Esto pese a los pedidos de cientos de fanáticos.

Creada en 2021, esta propuesta es un spin off de la exitosa franquicia “La ley y el orden”, a su vez creada por Dick Wolf.

Protagonizada por Christopher Meloni en el rol del detective Eliot Stabler, “Organized Crimen” (como se le conocía en inglés) contaba el ‘regreso’ del detective de la Policía de Nueva York a un trabajo especial: el de crímenes complejos y cibernéticos.

En Estados Unidos, la serie fue estrenada y transmitida por NBC en televisión abierta y Peacock en Streaming. En otras regiones, como Latinoamérica, puede verse inclusive en Disney+.

Christopher Meloni hizo todos los esfuerzos por seguir adelante con “La ley y el orden”, Crimen organizado" , sin embargo, no será posible.

Pese a la cancelación, el personaje de Elliot Stabler seguirá apareciendo en otros programas de la franquicia como por ejemplo “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales”.

¿Por qué cancelaron “La ley y el orden”, Crimen organizado"?

El portal Deadline detalla varias posibles razones para la cancelación del programa.

El primero tendría que ver con que NBC está sumamente concentrada en sus próximos lanzamientos en pantalla, por lo que dedicarse a un formato como “Crimen organizado” no era prioridad.

El segundo tiene que ver con la cantidad de gente que metió mano en el proyecto. La serie tuvo cinco showrunners en el mismo número de temporadas. Entonces, ¿ahora tener un sexto para empezar todo de nuevo?

¿A dónde irá Chris Meloni?

Con la confirmación de la cancelación de “La ley y el orden”, Crimen organizado“, Chris Meloni se concentrará en su nuevo papel dentro de la serie de Dan Fogelman para Hulu titulado “The Land”.

Cabe indicar que “La ley y el orden”, Crimen organizado“ fue creada en 2021 por Dick Wolf , Ilene Chaiken y Matt Olmstead.