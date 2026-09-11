La idea de producir electricidad en casa sin depender completamente de la red convencional parece sacada de un proyecto experimental, pero Chien-Tran consiguió llevarla a la práctica. El creador de contenido e ingeniero vietnamita construyó una mini hidroeléctrica junto a su vivienda para aprovechar el flujo constante de un arroyo y transformarlo en energía eléctrica. El proceso fue documentado en su canal de YouTube, Mini Construction, donde se observa desde la preparación del terreno hasta las pruebas del sistema.

El proyecto utiliza un principio conocido desde hace siglos, aunque aplicado a una escala doméstica: el agua en movimiento puede hacer girar una rueda o turbina y ese movimiento mecánico puede convertirse en electricidad mediante un generador. En este caso, la instalación consigue entregar una corriente de 220 voltios y fue probada inicialmente con dispositivos sencillos, como una lámpara y un ventilador.

Así construyó su propia mini central hidroeléctrica

Para poner en marcha el sistema, Chien-Tran primero estudió las características del terreno y construyó una estructura con ladrillos y cemento destinada a conducir el agua. Después incorporó canales, una rampa y una tubería vertical para aprovechar mejor el desnivel disponible. Este punto es fundamental en cualquier instalación hidroeléctrica, porque la cantidad de energía que puede obtenerse depende principalmente del caudal del agua y de la altura de caída.

El agua es dirigida hacia la turbina, cuya rotación acciona un alternador encargado de convertir la energía mecánica en electricidad. Se trata de una microcentral hidroeléctrica de pasada, un sistema que desvía parte del flujo hacia la instalación y posteriormente devuelve el agua al cauce. De esta manera, no necesita almacenar grandes cantidades de agua en una represa para generar electricidad.

¿Cuánta electricidad puede generar con el agua?

La instalación pertenece al ámbito de la microhidroelectricidad, una alternativa que puede utilizarse en viviendas, pequeñas granjas o comunidades que disponen de un curso de agua con suficiente caudal y desnivel. A diferencia de la energía solar, que depende de las horas de radiación, una corriente de agua estable puede permitir que el sistema funcione durante buena parte del día, siempre que las condiciones hidráulicas se mantengan.

Algunas estimaciones difundidas sobre el proyecto apuntan a una producción de hasta 13.200 kWh al año, equivalente a unos 36 kWh diarios si funcionara de manera continua bajo esas condiciones. Sin embargo, esta cifra debe tomarse como una estimación y no como una medición independiente: la información disponible no muestra una auditoría externa que certifique ese rendimiento. Además, potencia eléctrica y energía producida son conceptos diferentes y no deben confundirse.

El caso de Chien-Tran demuestra el potencial que todavía existe para aprovechar pequeñas fuentes de energía renovable, pero también deja una advertencia importante: tener un río cerca no significa que cualquier vivienda pueda generar electricidad de esta manera. La instalación requiere estudiar el caudal, el desnivel, los sedimentos y la estabilidad del flujo, además de considerar permisos, impacto ambiental y medidas de seguridad eléctrica. Por eso, más que una fórmula para obtener “electricidad gratis”, su proyecto representa un ejemplo llamativo de cómo la energía del agua puede transformarse en electricidad a pequeña escala.

¿Puede una casa vivir solo con agua de río?

La microhidroelectricidad engloba instalaciones de hasta 100 kilovatios, una escala que puede servir para una vivienda, una granja o comunidades rurales pequeñas, según referencias del Departamento de Energía de Estados Unidos citadas en el reporte. Su principal ventaja frente a los paneles solares o los aerogeneradores es que puede producir energía de manera continua, siempre que el río mantenga un caudal estable.

Algunas publicaciones atribuyen al proyecto una generación máxima de 13.200 kWh al año, equivalente a unos 36 kWh diarios si se mantuviera un funcionamiento constante. Sin embargo, se trata de una proyección difundida por el propio creador y no de un rendimiento certificado de forma independiente. Además, replicar un sistema de este tipo exige evaluación profesional del caudal y del desnivel, diseño eléctrico seguro, manejo de sedimentos, protección de la fauna y las autorizaciones ambientales y de uso de agua correspondientes.

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