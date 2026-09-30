Obtener agua dulce a partir del agua de mar suele estar asociado con grandes plantas, equipos especializados y un importante consumo energético, pero una investigación de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, plantea una alternativa mucho más sencilla. Los científicos desarrollaron un sistema experimental que utiliza lana de oveja tratada para aprovechar directamente la radiación solar y transformar el agua salada en vapor, sin bombas ni suministro eléctrico durante la etapa de evaporación. El material incluso logró mantener su funcionamiento durante varias horas sin que la sal bloqueara su superficie. Aunque todavía existen desafíos para condensar y recoger eficientemente el vapor obtenido, el desarrollo podría abrir nuevas posibilidades para comunidades alejadas de grandes infraestructuras. Conoce cómo funciona esta tecnología y qué resultados consiguió en el laboratorio.

¿CÓMO LA LANA DE OVEJA PRODUCIR AGUA POTABLE CON LUZ SOLAR?

La investigación, publicada en Advanced Science bajo el título Polydopamine-Wool Textiles for Sustainable Interfacial Solar Vapor Generation, utiliza fibras de lana modificadas para concentrar el calor en la superficie donde ocurre la evaporación. Los científicos incorporaron polidopamina al tejido, un material capaz de absorber la radiación solar y convertirla en energía térmica.

Mientras tanto, las fibras transportan el agua hacia la zona iluminada gracias a la capilaridad. Allí, el calor convierte el líquido en vapor y las sales quedan fuera de esta fase. A diferencia de sistemas que necesitan elevar la temperatura de grandes cantidades de agua, esta técnica concentra la energía únicamente en la interfaz donde ocurre el cambio de estado.

El vapor generado todavía debe enfriarse para volver a convertirse en líquido y así recuperar el agua dulce, según informa El Confidencial.

¿POR QUÉ LA LANA ULTRANEGRA MEJORÓ EL PROCESO DE EVAPORACIÓN?

Una de las variantes desarrolladas fue una lana extremadamente oscura inspirada en estructuras microscópicas de determinadas aves del paraíso. El material logró atrapar casi toda la luz recibida, con una reflectancia media de apenas 0,13% en el espectro visible.

Para convertirla en una superficie fototérmica, los investigadores utilizaron polidopamina y aplicaron plasma a una de las versiones. Este tratamiento generó nanofibrillas sobre las fibras y aumentó la captura de radiación.

Las pruebas mostraron que la disposición vertical iluminada por ambos lados fue la más eficiente. En esas condiciones, la lana ultranegra alcanzó una evaporación de 2,43 litros por metro cuadrado cada hora, frente a los 2,21 litros de la lana tratada solo con polidopamina.

¿YA PUEDE ESTA LANA PRODUCIR AGUA POTABLE A GRAN ESCALA?

Los resultados son prometedores, pero no significan que el material pueda generar automáticamente esa cantidad de agua potable en condiciones reales. Las cifras corresponden al líquido evaporado durante los ensayos y el resultado final también depende de la capacidad para condensar y recuperar el vapor.

Durante una prueba de diez horas, el dispositivo mantuvo estable la evaporación y no presentó acumulación visible de sal. Además, Cornell señaló que el agua recuperada registró una concentración salina inferior al valor de referencia para agua de consumo.

El siguiente desafío es mejorar la recolección y comprobar el comportamiento fuera del laboratorio. Los investigadores también planean probarlo con agua de lluvia y aguas residuales.

VÍDEO RECOMENDADO: