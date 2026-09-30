¿Agua potable sin usar electricidad? Este invento con lana de oveja sorprendió a los científicos | Composición EC: Magnific
¿Agua potable sin usar electricidad? Este invento con lana de oveja sorprendió a los científicos | Composición EC: Magnific
Por José Templo

Obtener agua dulce a partir del agua de mar suele estar asociado con grandes plantas, equipos especializados y un importante consumo energético, pero una investigación de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, plantea una alternativa mucho más sencilla. Los científicos desarrollaron un sistema experimental que utiliza lana de oveja tratada para aprovechar directamente la radiación solar y transformar el agua salada en vapor, sin bombas ni suministro eléctrico durante la etapa de evaporación. El material incluso logró mantener su funcionamiento durante varias horas sin que la sal bloqueara su superficie. Aunque todavía existen desafíos para condensar y recoger eficientemente el vapor obtenido, el desarrollo podría abrir nuevas posibilidades para comunidades alejadas de grandes infraestructuras. Conoce cómo funciona esta tecnología y qué resultados consiguió en el laboratorio.

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