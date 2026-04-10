El regreso del talentoso Tom Ellis y el querido Nick Gehlfuss --recordado por su papel del doctor Will Halstead en “Chicago MED-- ya tiene casa en Latinoamérica.

Este viernes se confirmó que Universal+ emitirá la primera temporada de “CIA”, la serie que se ampara en este tándem para, mediante casos de alto impacto, capturar tu atención.

Dick Wolf hace las veces de productor ejecutivo de “CIA” junto a Mike Weiss, Ken Girotti, Paul Cabbad, Nicole Perlman, David Chasteen, Anastasia Puglisi y Peter Jankowski, varios nombres conocidos del imperio Wolf Entertainment.

En Estados Unidos, ha sido el canal CBS el que ha confirmado una segunda tenmporada de “CIA” con los ya mencionados actores.

Tom Ellis es el agente CIA Colin Glass y Nick Gehlfuss el agente del FBI Bill Goodman. / Spencer Pazer

Dice la sinopsis oficial:

El agente de la CIA Colin Glass (Tom Ellis, Lucifer), un oficial de la CIA conocido por su enfoque temerario y su tendencia a romper las reglas.

En la historia, los espectadores también conocerán a su contraparte: el agente especial del FBI Bill Goodman (Nick Gehlfuss, Chicago MED), quien opera estrictamente siguiendo el reglamento, siempre cuidando no cometer ni un solo error. Este dúo impulsa el drama criminal lleno de acción cuando ambos unen fuerzas y aprenden a trabajar juntos para proteger a Estados Unidos de amenazas internas.

A lo largo de los episodios de la primera temporada, la audiencia también disfrutará ver a Colin y Bill trabajar en equipo con Gina Gosian (Natalee Linez, Tell Me Lies), una analista de la CIA que se convierte en un activo clave para identificar grandes amenazas gracias a sus habilidades excepcionales para navegar sistemas operativos complejos.

El trío es monitoreado de cerca por la subdirectora de estación de la CIA, Nikki Reynard, interpretada por Necar Zadegan (NCIS: New Orleans).

“Deep Cover” -- CBS Original Series CIA, scheduled to air on Monday, March 23 (10:00-11:00 PM, ET/PT). Pictured (L-R): Tom Ellis as CIA Case Officer Colin Glass and Nick Gehlfuss as Special Agent Bill Goodman. Photo: Mark Schafer/CBS ©2025 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. / Mark Schafer

-Cabe indicar que la primera temporada de esta serie de acción tendrá, además, un crossover con “FBI”, con la actuación de Alana De La Garza y Missy Peregrym .

Muy pronto, “CIA” en los canales de Universal+ y Universal Premiere.