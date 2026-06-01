Por Redacción EC

Mantener una adecuada hidratación es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. El agua desempeña un papel clave en múltiples procesos vitales, ya que forma parte de la composición de las células, la sangre y otros fluidos esenciales para el cuerpo humano. Cuando la ingesta de líquidos es insuficiente, pueden presentarse alteraciones que afectan el rendimiento físico y el equilibrio de diversos órganos. Las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de consumir agua de manera regular, especialmente durante temporadas de altas temperaturas, debido a que una hidratación deficiente incrementa el riesgo de sufrir complicaciones asociadas al calor. En ese sentido, especialistas recomiendan prestar atención a las necesidades particulares de cada persona y no limitarse únicamente a las recomendaciones generales. Aunque durante años se ha popularizado la idea de beber ocho vasos de agua al día, diversas investigaciones científicas señalan que la cantidad ideal puede variar según factores como la edad, el peso, el nivel de actividad física y las condiciones climáticas. Precisamente, un estudio realizado en Estados Unidos analizó cuánta agua requiere, en promedio, un adulto para mantenerse saludable y cumplir adecuadamente con las funciones básicas del organismo para beneficiar tu salud.