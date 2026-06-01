Mantener una adecuada hidratación es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. El agua desempeña un papel clave en múltiples procesos vitales, ya que forma parte de la composición de las células, la sangre y otros fluidos esenciales para el cuerpo humano. Cuando la ingesta de líquidos es insuficiente, pueden presentarse alteraciones que afectan el rendimiento físico y el equilibrio de diversos órganos. Las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de consumir agua de manera regular, especialmente durante temporadas de altas temperaturas, debido a que una hidratación deficiente incrementa el riesgo de sufrir complicaciones asociadas al calor. En ese sentido, especialistas recomiendan prestar atención a las necesidades particulares de cada persona y no limitarse únicamente a las recomendaciones generales. Aunque durante años se ha popularizado la idea de beber ocho vasos de agua al día, diversas investigaciones científicas señalan que la cantidad ideal puede variar según factores como la edad, el peso, el nivel de actividad física y las condiciones climáticas. Precisamente, un estudio realizado en Estados Unidos analizó cuánta agua requiere, en promedio, un adulto para mantenerse saludable y cumplir adecuadamente con las funciones básicas del organismo para beneficiar tu salud.

No son 8 vasos para todos: descubre cuánta agua necesita realmente tu cuerpo

El agua cumple funciones esenciales para la salud y debe reponerse constantemente, ya que el organismo la pierde de forma natural a través de procesos como la respiración, la sudoración y la eliminación de desechos. Por ello, especialistas recomiendan mantener una adecuada ingesta de líquidos y complementar la hidratación con alimentos ricos en agua.

Entre los principales beneficios de una correcta hidratación se encuentran la eliminación de toxinas mediante la orina y la transpiración, la regulación de la temperatura corporal, el adecuado funcionamiento de las articulaciones y la protección de tejidos y órganos sensibles. Además, consumir suficiente agua contribuye al buen desempeño de múltiples funciones metabólicas indispensables para el cuerpo.

Respecto a la cantidad recomendada, organismos especializados citados por la plataforma Mayo Clinic señalan que las necesidades pueden variar según cada persona. Sin embargo, las U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine establecen como referencia una ingesta diaria total de líquidos de aproximadamente 3,7 litros (15,5 tazas) para los hombres y 2,7 litros (11,5 tazas) para las mujeres.

¿El estudio solo se refiere a agua?

Estas cifras incluyen no solo el agua consumida en bebidas, sino también la que se obtiene a través de alimentos como frutas, verduras, sopas y otros productos con alto contenido hídrico.

¿Qué significa que una persona no se maquille?

Durante los últimos tiempos ha ido en aumento una tendencia entre las personas por mostrarse al natural y dejar a un lado bases, correctores y delineadores. Lejos de parecer una acción superficial, un estudio presentado por la Dra. Tara Well, del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, y compartido por Infobae, sostiene que el uso o la ausencia de cosméticos adquiere significados profundos que van más allá de lo estético.

Es decir, buscan transmitir un mensaje implícito que desafía las normas culturales tradicionales, mientras que otros lo vinculan más con un tema de salud, al considerar que la aplicación diaria puede resultar un proceso agobiante, por lo que prefieren una apariencia más natural y cómoda. Eso no es todo, este grupo opta por cuidar de su piel, por lo que evitan la exposición continua a químicos y la obstrucción de los poros, reduciendo los riesgos de afecciones cutáneas. Por ello, la psicología sugiere que, para un número creciente de personas, prescindir del maquillaje se ha convertido en una forma de libertad personal, conforme comparte Infobae.