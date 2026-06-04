De acuerdo con el calendario cívico peruano, cada 7 de junio se conmemora el Día de la Bandera y el aniversario de la Batalla de Arica, una de las fechas patrióticas más significativas del país. La jornada es considerada feriado nacional remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado, quienes pueden disfrutar de un día de descanso para realizar actividades recreativas, viajar o compartir tiempo con sus familias. El origen de esta importante efeméride se remonta a los primeros años de la República. En 1822, en el contexto del proceso de independencia del Perú, el general José de la Riva-Agüero, quien posteriormente se convertiría en el primer presidente de la República, diseñó junto con Bernardo de Tagle y Sánchez-Boquete la primera Bandera Nacional. Asimismo, el 7 de junio fue establecido como fecha de conmemoración en homenaje a la Batalla de Arica, librada en 1880 durante la Guerra del Pacífico. En este enfrentamiento destacó la figura del coronel Francisco Bolognesi, considerado uno de los máximos héroes nacionales por su defensa del territorio peruano.

Frases para dedicar por el Día de la Bandera este 7 de junio: los mejores mensajes para compartir en WhatsApp, Facebook e Instagram

Es así que, durante el Día de la Bandera, se llevan a cabo diversas actividades en todo el país, a fin de conmemorar este importante símbolo nacional. Las celebraciones suelen incluir desfiles, izamiento solemne de la Bandera Nacional, discursos, ceremonias cívicas, presentaciones artísticas relacionadas con la historia y los valores peruanos, entre otros. Aunque los alumnos de los colegios suelen dedicar emotivas frases en esta fecha para resaltar la unión y la fraternidad.

Frases por el Día de la Bandera en Perú

“En cada pliegue de nuestra Bandera Nacional se encuentra la historia y el espíritu de una nación unida.”

“Hoy honramos a nuestros héroes y reafirmamos nuestro compromiso con los valores que representa nuestra Bandera.”

“El rojo, el blanco y el coraje se entrelazan en nuestra Bandera, recordándonos que juntos somos invencibles.”

“La Bandera ondea en el viento como un faro de esperanza y unidad para todos los peruanos.”

“En cada mirada al cielo, encontramos en la Bandera la inspiración para construir un futuro próspero y justo.”

“La Bandera es el pincel que pinta de colores patrios el lienzo de nuestra historia y tradiciones.”

“En cada corazón peruano late el amor y el respeto por nuestra Bandera Nacional.”

“La Bandera es el lenguaje universal que nos une como peruanos, trascendiendo barreras y diferencias.”

“Celebremos el Día de la Bandera con la convicción de que somos una nación de lucha y perseverancia.”

“Nuestra Bandera flamea con orgullo, recordándonos que somos herederos de una grandeza indomable.”

“Con la Bandera en nuestras manos, llevamos en alto el legado de nuestros antepasados y el compromiso con las futuras generaciones.”

“La Bandera es el escudo que nos protege, el abrazo que nos une y el símbolo de nuestra fortaleza como peruanos.”

“Hoy y siempre, honramos el valor y sacrificio de aquellos que defendieron nuestra Bandera con su vida.”

“En cada rincón del Perú, la Bandera ondea como un recordatorio de nuestra diversidad unida en un solo corazón.”

“La Bandera es el hilo invisible que nos conecta a todos como una sola familia peruana.”

“El Día de la Bandera nos invita a reflexionar sobre el compromiso de preservar nuestra historia y valores como nación.”

Mensajes para compartir en el Día de la Bandera

Mi corazón está pintado de rojo y blanco porque mi patria es el Perú.

Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz.

Porque la belleza de sus playas, sus montañas y sus bosques son únicas en el mundo.

A través de nuestra bandera reflejamos todo el esfuerzo que hicieron las antiguas generaciones por sacar adelante nuestro país.

Estoy lejos, pero al único que extraño todos los días es a ti, ¡mi querido Perú!

Cuanto menos aporta un político, más ama a la bandera.

En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida.

Frases de Francisco Bolognesi

“Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho.”

“¡Antes muerto que ver mancillada la bandera peruana!”

“¡No hay que rendirse! ¡Miserables! ¡Viva el Perú!”