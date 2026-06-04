Por Redacción EC

De acuerdo con el calendario cívico peruano, cada 7 de junio se conmemora el Día de la Bandera y el aniversario de la Batalla de Arica, una de las fechas patrióticas más significativas del país. La jornada es considerada feriado nacional remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado, quienes pueden disfrutar de un día de descanso para realizar actividades recreativas, viajar o compartir tiempo con sus familias. El origen de esta importante efeméride se remonta a los primeros años de la República. En 1822, en el contexto del proceso de independencia del Perú, el general José de la Riva-Agüero, quien posteriormente se convertiría en el primer presidente de la República, diseñó junto con Bernardo de Tagle y Sánchez-Boquete la primera Bandera Nacional. Asimismo, el 7 de junio fue establecido como fecha de conmemoración en homenaje a la Batalla de Arica, librada en 1880 durante la Guerra del Pacífico. En este enfrentamiento destacó la figura del coronel Francisco Bolognesi, considerado uno de los máximos héroes nacionales por su defensa del territorio peruano.