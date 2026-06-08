Horóscopo de HOY, lunes 8 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se darán circunstancias que favorecerán los proyectos o negocios actuales. Amor: le observarán que hace gastos en exceso y tendrán razón; iniciará cambios.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: superará obstáculos y comenzará a avanzar más rápido con proyectos audaces. Amor: se alejarán los riesgos de la falta de calidez y armonía y se fortalecerán los lazos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: la prosperidad comenzará a dar señales por aplicar una idea o proyecto genial. Amor: la barrera que antepone alguien tímido no impedirá que el romance surja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con fuerte empuje, alcanzará las metas más altas y se ganará el respeto de todos. Amor: buscará a una persona que le deslumbró en una reunión y no posee el contacto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: reconocerán que su trabajo ha crecido por la gran creatividad aplicada. Amor: la calidez en la relación crecerá y volverá a encender ese fuego inicial que parece decaer.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: no será buena idea atender pedidos de dinero prestado; habrá riesgos. Amor: dejará atrás las actitudes confusas, se mostrará tal como es y se enamorará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su protagonismo crecerá por las ideas nuevas y será muy destacado. Amor: llegan momentos con las vivencias más dulces que beneficiarán a la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para acceder a créditos y hacer buenas compras. Amor: se confundirán como defectos pero se convertirán en virtudes románticas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su proyecto será favorecido por la buena fortuna y avanzará. Amor: la vida de relación podría ser afectada por conflictos que tienen rápida solución.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración para resolver los problemas y lograr el éxito. Amor: las actitudes caprichosas no lograrán imponerse y facilitará el buen compromiso.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: superará los problemas económicos que generan complicaciones. Amor: algún familiar entrometido dejará de tener influencia y la pareja podrá respirar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: percibirá que se avecinan los cambios esperados que resolverán problemas. Amor: una crisis en la pareja derivará en una cita que terminará con los problemas.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MÁS PREOCUPADA EN VIAJAR QUE POSEER BIENES MATERIALES. AMA HACER RELACIONES