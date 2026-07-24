Horóscopo de HOY, viernes 24 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: vendrá gente a presumir sus negocios pero no tardará en sorprenderlos. Amor: surgirán actitudes caprichosas en la relación pero las superará con cálido afecto.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: sus iniciativas serán destacadas y serán tomadas como modelo de gestión. Amor: alguien faltará a una cita pero antes de sentir desencanto, conocerá a otra persona.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará decisiones fuertes, un ambiente hostil se disipa y las cosas mejoran. Amor: la vida social intensa podría ser invasiva, pero no se dejará llevar y le amarán.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: necesita aumentar la cooperación y lo logra; su entorno comprenderá. Amor: se conducirá con sutilezas y reforzará cada uno de los momentos románticos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias permitirán disipar obstáculos y la gente complicada se alejará. Amor: habrá momentos distendidos en los que la pareja verá los problemas tal cual son.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que serán bien valoradas por la gente directiva. Amor: surgirán momentos de duda y creerá que su pareja le oculta aspectos de su pasado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirá una oportuna propuesta que conviene tomar y no perder. Amor: en encuentro fortuito surgirá una sorprendente afinidad que derivará en romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un colega no se ahorrará elogios por el éxito de su trabajo. Amor: se producen momentos de gratificación plena en la pareja que superará altibajos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierto trabajo será oportuno como para mostrar su creatividad. Amor: cierta desilusión será una señal como para no dejar pasar y tomar iniciativas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita generará una ventaja para avanzar. Amor: una relación crecerá día a día porque ofrece atención plena y afecto a la otra persona.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá todo listo para avanzar con éxito en un emprendimiento audaz. Amor: gestos de cortesía crearán un marco de confianza para que el romance comience.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado la rutina habitual y trabajará con toda su creatividad. Amor: su pareja reclamará aquel afecto que no expresa y la armonía se concretará.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INQUIETA POR EL FUTURO. SU TEMPERAMENTO ES FIRME PERO OCULTA LA TIMIDEZ.