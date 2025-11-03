Este martes 4 de noviembre se estrenará vía Universal+ la temporada número 25 de “La ley y el orden”, una de las series policiales más exitosas y longevas de la TV estadounidense.

Bajo el título “Justicia callejera”, el primer episodio de esta temporada 25 retoma la historia al final de la temporada anterior, cuando televidentes quedaron atónitos por un hecho inesperado.

La fiscal adjunta Samantha Maroun (Odelya Halevi) advierte que un escalofriante asesinato sin resolver podría estar relacionado con la muerte de su propia hermana. El mencionado hallazgo conmociona tanto a Maroun que se involucra personalmente en el juicio del único sospechoso, quien termina siendo declarado inocente.

No obstante, el caso no termina ahí. El hombre es encontrado muerto más tarde, y todas las miradas se dirigen a Maroun, lo que lleva a Nolan Price a realizarle un interrogatorio.

Tráiler de la temporada 25 de "La ley y el orden"

La tensión entre ambos será constante, y los espectadores serán testigos de la creciente sospecha en torno a la posible participación de la representante de la Fiscalía.

Esta temporada de “La ley y el orden” tiene como protagonistas principales a Hugh Dancy (Hannibal), Tony Goldwyn (Scandal), Odelya Halevi (NCIS), Reid Scott (Veep), y Maura Tierney (The Affair), entre otras grandes figuras.