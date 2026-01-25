Vuelve “Shrinking”, la comedia de Apple TV donde Harrison Ford ofrece su mejor actuación

Por Alfonso Rivadeneyra García

Hay una escena en la segunda temporada de “Terapia sin filtro” (“Shrinking”) donde el parco doctor Paul Rhoades, psiquiatra, habla frente a sus amigos. Ha empezado a desarrollar síntomas de la enfermedad de Parkinson y sabe que su vida cambiará con velocidad. Se dirige a todos, revela sus sentimientos como nunca lo había hecho, con manos temblorosas, pero también con una sinceridad que conmueve.

